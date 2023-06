Daniele Potenzoni, un video riaccende le speranze di ritrovare il 44enne scomparso nel 2015

Le immagini, condivise in rete, ritraggono una persona molto somigliante a Daniele Potenzoni, scomparso nel 2015 durante una gita a Roma.

I familiari del 44enne – affetto da autismo – temono che Daniele possa essere finito nelle mani di persone senza scrupoli.

Un video riaccende le speranze di ritrovare Daniele Potenzoni

Una nuova speranza per i familiari di Daniele Potenzoni, il 44enne scomparso il 10 giugno del 2015, durante una gita a Roma. Un video, girato presumibilmente in un bosco – diffuso in rete e condiviso in diverse pagine social dedicate al 44enne – ritrae una persona molto somigliante a Daniele.

Nella clip si sente qualcuno che parla in russo e dice “Arnold Schwarzenegger nel film Terminator”. Al momento non si sa dove il video sia stato girato, né da chi, ma i familiari si stanno muovendo in questo senso per cercare di risalire agli autori dello stesso. Il fratello di Daniele Potenzoni, Luca, ha ammesso che la somiglianza tra la persona ripresa e Daniele è davvero notevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MICHELE BELFIORE FONDATORE (@blog_conoscere)

La paura dei familiari del 44enne – come riferisce Fanpage – è che Daniele possa essere caduto nelle mani di persone senza scrupoli, che “se lo portano in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense”.

La scomparsa di Daniele Potenzoni

Era il 10 giugno del 2015 quando di Daniele Potenzoni – 36 anni all’epoca dei fatti – si persero le tracce. L’uomo, affetto da autismo, il giorno della scomparsa si trovava insieme ad altre persone diversamente abili, tutte facenti parte dello stesso centro diurno, alla fermata della metropolitana nella stazione Termini di Roma, in attesa di recarsi all’udienza del Papa a piazza San Pietro.

Improvvisamente però di Daniele si persero le tracce. Da allora la famiglia non ha mai smesso di cercarlo, mentre negli anni si sono susseguite segnalazioni e avvistamenti, tutti conclusisi con un nulla di fatto.

La trasmissione Chi l’ha visto si è occupata tante volte del caso, raccogliendo testimonianze e interviste, ma nessuna pista ha mai portato alla soluzione del caso. Ora, la speranza dei familiari, è che quest’ultimo avvistamento possa rivelarsi quello giusto.