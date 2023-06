Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati, in un video il bacio del cantante con un’altra ragazza

È stato lo stesso frontman dei Måneskin a confermare la rottura con la storica fidanzata, reduce dall’esperienza a Pechino Express.

Dopo la diffusione di un video in rete, in cui si vede Damiano baciare un’altra ragazza, è stato lui stesso, in una storia Instagram, a chiarire che non c’è stato nessun tradimento con Giorgia, ma la sua nuova relazione è postuma alla rottura con la Soleri.

Giorgia Soleri e Damiano si sono lasciati

Una coppia che sembrava inossidabile quella formata da Damiano, frontman dei Maneskin – la band italiana rivelazione degli ultimi anni – e Giorgia Soleri, imprenditrice, scrittrice e molto altro. Qualche giorno fa il cantante è stato immortalato in un video mentre, in una discoteca a Formentera, baciava una ragazza che – evidentemente – non era Giorgia. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web, tanto che Damiano si è visto “costretto” a chiarire la situazione, anche per tutelare la sua ormai ex fidanzata.

In una storia sul suo profilo Instagram, il cantante ha confermato la fine della storia d’amore con Giorgia Soleri, parlando di una rottura antecedente al bacio con la sua nuova fiamma.

“Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”

ha scritto il cantante, confermando la volontà di proteggere anche la sua ex.

La storia d’amore tra Giorgia e Damiano è andata avanti per quasi sei anni, anche se si conoscevano da più tempo. Le ultime immagini postate insieme dalla coppia risalgono infatti al 16 maggio sul profilo Instagram di lui e al 12 su quello di Giorgia. La rottura risalirebbe quindi a poco meno di tre settimane fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Nessun commento, al momento, da parte di Giorgia Soleri, impegnata in questi giorni con la promozione della sua nuova linea di trucchi in giro per l’Italia.

Soltanto qualche ora fa anche un’altra componente della fortunata band, Victoria, ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con la modella brasiliana Luna Passos.