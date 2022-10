By

Il famoso e amatissimo gruppo del momento dei Måneskin è stato recentemente ospitato a RTL 102.5 dove hanno parlato non solo della nascita di Zitti e Buoni e dell’ultimo attesissimo brano The Loneliest, ma Damiano ha poi parlato un pò di se. Il leader del gruppo avrebbe infatti svelato come mai lui abbia questo timbro di voce così particolare. A quanto riportato proprio da Damiano il tutto è da ricollegarsi ad un problema: una malformazione congenita.

Ad RTL 102.5 i Måneskin hanno parlato a lungo con Angelo Baiguini nel suo programma W L’Italia. Seduti pronti a condividere tutti i segreti del gruppo più amato del momento Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno ripercorso tutto il loro straordinario successo che li ha portati dalle strade di Via del Corso fino in cima alle vette di tutto il mondo.

Nel corso dell’intervista però, l’interesse della discussione si è focalizzato sul vero motivo che si cela dietro la voce particolare del frontman del gruppo. A quanto pare infatti, Damiano ha un problema alle corde vocali che lo porta ad avere sin da piccolo questo timbro vocale.

I prossimi incontri

In attesa del prossimo concerto nella Capitale che si terrà allo Stadio Olimpico giovedì 20 luglio 2023, i Måneskine hanno raccontato un po’ della loro nascita e del loro percorso a RTL 102.5. Sappiamo inoltre che ci sarà un’altra data in Italia molto attesa dai loro fan.

Il gruppo infatti si esibirà allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023 facendo certamente scatenare i loro fan sotto il palco con le coreografie e i nuovi pezzi che già sono sulle vette delle classifiche. Tra risate e ricordi del passato Damiano si è raccontato ai microfoni, svelando la verità che si cela dietro questo timbro di voce che lo ha reso così famoso.

Il problema di Damiano

A quanto sembra Damiano non ha questa voce così per caso, ma è tutto da ricollegare ad un problema che si porta dietro sin da piccolo. Non ha mai mascherato questa sua problematica di salue legata alle corde vocali. Infatti è stato proprio lui a raccontarsi senza veli ai microfoni di RTL 102.5. Damiano ha parlato a lungo con Angelo Baiguini dei suoi sogni ma anche di questo suo problema.

Sembra infatti che il capogruppo di una delle band più amate degli ultimi anni abbia un problema congenito alle corde vocali, che lo porta ad avere questo timbro di voce così particolare e intrigante. È senza dubbio la sua voce a rendere tutti i loro pezzi un successo dopo l’altro.

Ora siamo tutti in attesa di rivederli sul palco di Roma e Milano per scatenarsi insieme ai loro fan.