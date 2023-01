Dahmer, la mamma di una vittima contro il Golden Globe di Evan Peters

In seguito alla vittoria di Evan Peters, l’attore che ha interpretato Jeffrey Dahmer nella serie Netflix, si è scatenata una bufera intorno a quest’ultima.

La mamma di una delle vittime del serial killer di Milwaukee si è scatenata contro il Golden Globe a Evan Peters.

Dahmer, bufera intorno alla serie: la mamma di una vittima contro Evan Peters

Già alla sua uscita su Netflix, la serie Dahmer – mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, aveva fatto parlare molto di sé, diventando centro di discussione e polemiche riguardo il fatto se fosse o meno giusto parlare di un personaggio così in negativo e raccontare la sua storia tanto discutibile quasi come a volerlo celebrare anziché condannarlo. Recentemente, solo qualche giorno fa, Evan Peters protagonista della serie, ha ricevuto il premio per la sua impeccabile interpretazione ai Golden Globe 2023, facendo sì che i riflettori puntassero nuovamente sulla serie Dahmer.

In particolar modo la madre di una vittima di Jeffrey Dahmer, serial killer di Milwaukee, si è scagliata contro il Golden Globe di Evan Peters condividendo tutto il suo dissenso per la vittoria di Peters sui social. Shiley Hughes, mamma di Tony Hughes, una delle 17 vittime di Dahmer fra il ’78 e il ’91, ha tanto criticato la decisione presa dagli Hollywood Foreign Press Assosiation di premiare l’attore protagonista della serie tv Dahmer – mostro: la storia di Jeffrey Dahmer:

“Ci sono molti malati nel mondo e le persone che ottengono ruoli interpretando assassini mantengono viva l’ossessione, e questo fa prosperare le persone malate grazie alla fama”

Ha detto Shiley a TMZ in seguito alla cerimonia. E in effetti la donna non ha tutti i torti, la serie è il successo che ha ottenuto a fatto sì che si verificassero svariati episodi di emulazione e fanatismo per il serial killer, ad esempio ad Halloween uno dei costumi più diffusi fra i ragazzi è stato quello di Jeffrey Dahmer. La donna ha fatto notare come Evan Peters non abbia reso omaggio a quelle che sono state le vittime del killer nel suo discorso di ringraziamento sul palco della cerimonia dei Golden Globe 2023. Hughes crede che l’attore non abbia sfruttato al meglio quell’occasione, secondo lei avrebbe dovuto come minimo menzionare le famiglie delle vittime che sono tutt’oggi in lutto metterla invece di celebrare tutti gli assassini purtroppo celebri raccontando al mondo e sul grande schermo le loro storie. Ha continuato poi Hughes:

“È un peccato che le persone possano guadagnare soldi dalla nostra tragedia. Le vittime non hanno mai visto un centesimo. Viviamo queste emozioni ogni giorno”.

L’attore, sul palco dei Golden Globe dopo aver ricevuto il premio per il ruolo all’interno della serie Dahmer, ha ringraziato i colleghi, la famiglia e gli amici aggiungendo poi alla fine: