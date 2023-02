Custodia del telefono ingiallita, non la buttate: il metodo per farla tornare come prima

Ecco cosa fare se si ha la custodia del telefono ingiallita. Il metodo che devi scoprire per farla tornare come era prima.

La custodia del cellulare è un complemento che in tanti preferiscono aggiungere al proprio telefonino. In modo da poterlo proteggere in forma maggiore, da urti e graffi. Cosa fare quando si rovina?La maggior parte delle volte quando si ha una cover alquanto datata, inizia a notarsi un certo ingiallimento che, col trascorrere del tempo, diventa sempre più marcato. Ecco cosa fare in questi casi.

La custodia del telefono ingiallita: un problema comune

Parlare di telefono significa parlare anche della propria custodia. Quando acquistiamo il nostro telefono infatti questo è un accessorio di cui non possiamo proprio fare a meno. Come la maggior parte di noi saprà la custodia è un elemento che non può proprio mancare se vogliamo preservare la salute del nostro telefono.

Capita a volte che questo cada per terra o ci sfugga dalle mani: ecco che in questi casi la custodia ci torna utile, anzi è davvero indispensabile.

Nel tempo però questa può iniziare a mostrare dei primi segni d’invecchiamento, ovvero può iniziare a rovinarsi. Ecco che il primo pensiero che può venirci in mente è quello di comprarne un’altra.

Proprio perchè la nostra custodia del telefono risulta sgradevolmente sbiadita o ingiallita, pensiamo che questo sia necessario. Questo è un qualcosa che accade abitualmente a chi utilizza tale tipologia di custodia, per tutelare ulteriormente il proprio cellulare.

In questi casi sono in tanti che preferiscono liberarsene, in quanto pensano che ormai così rovinata non possa più servire. E che quindi sia giunto il momento di doverla cambiare.

Al contrario, anche in questa circostanza bisognerebbe propendere di più per un rimedio efficace, per far tornare la custodia al suo aspetto estetico iniziale. Anziché optare direttamente sulla decisione di gettarla via.

Infatti, seguendo le indicazioni riportate successivamente, avrete modo di poter applicare un metodo di grande efficienza per riuscire a togliere il fastidioso ingiallimento dalla vostra custodia.

Per sapere in che modo, vi basterà continuare la lettura e lo scoprirete.

Un metodo valido per recuperare la cover ingiallita

Come detto verrà presentato qui di seguito un modo che vi consentirà di poter tenere con voi la vostra custodia, anche se è ingiallita o sbiadita. Questo metodo presuppone determinati passaggi e step.

Come prima cosa, dovrete munirvi di prodotti che sono facilmente reperibili in casa. Nello specifico si fa riferimento prima di tutto a una bacinella di formato medio/piccolo, oppure un contenitore di plastica sempre del medesimo formato. Poi si procede andandola/o a riempire con un po’ di acqua. In seguito dovrete prendere il vostro abituale detersivo per i piatti e versarne un certo quantitativo nell’acqua. Dopodiché bisognerà scioglierlo bene, mescolando nell’acqua con un pennello.

Una volta eseguito tale passaggio, potrete andare a immergere la custodia del cellulare all’interno della soluzione composta da acqua e detergente per i piatti.

Successivamente occorre spingere bene la custodia dentro l’acqua mediante l’utilizzo del pennello.

Continuate poi prendendo la cover per iniziare a strofinarla accuratamente, sia avanti che indietro, tramite un piccolo spazzolino.

In questo modo avrete la possibilità di eliminare tutti i residui di sporco e i segni lasciati sulla cover, durante il suo uso quotidiano.

Dopo aver fatto ciò, potrete immergere di nuovo la custodia del cellulare nell’acqua.

Così da sciacquarla perfettamente, liberandola da tutte le rimanenze citate poc’anzi.

La fase successiva comprende ulteriori passaggi, come quello di prelevare la cover dall’acqua pulendola bene, per poi coprirla da un lato con del bicarbonato. Coprire poi con un paio di fazzolettini di carta e girare la cover dall’altro lato.

Eseguire lo stesso procedimento fatto sul lato opposto, sciacquando bene e poi versandovi sopra del bicarbonato. Quest’ultimo dovrà andare a coprire pure i due lati esterni scoperti dei fazzoletti di carta.

Subito dopo questi lati dei fazzoletti si dovranno richiudere sulle lunghezze della cover.

A questo punto bisognerà introdurre la cover così coperta all’interno di un recipiente vuoto uguale a quello adoperato inizialmente.

Ulteriori dettagli riguardo a questo metodo

In questo contenitore si andrà a versare dell’aceto bianco.

Schiacciare bene la cover coperta dalla carta assorbente, internamente al contenitore e lasciarla così per 6 ore.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, potrete togliere la custodia per cellulare dal recipiente, ma prima di eseguire questo passaggio dovrete provvedere a scoprirla dai fazzoletti di carta bagnati.

Pertanto bisogna prima togliere questi e poi la cover.

Dopo averla scoperta, vi renderete già conto di quanto sia sparito quell’antiestetico ingiallimento che era presente prima sulla custodia del cellulare.

Infine passarvi sopra una retina per i piatti insaponata e poi sciacquare la cover direttamente sotto al getto d’acqua. Asciugare e ammirare il risultato sorprendente!

Insomma come potete notare grazie all’utilizzo di prodotti accessibili e che troviamo in casa nostra non sarà necessario buttare via la nostra cover, ma questa potrà tornare come nuova.

D’altronde l’aceto, il bicarbonato e gli altri prodotti citati li abbiamo già nella nostra dimora, dunque non sarà difficile mettere in atto questo metodo che salverà la vostra custodia.

Per verificare questo basterà provare il metodo e rimanere a bocca aperta per i risultati che otterrete.