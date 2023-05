Cuneo fiscale, 100 euro in più in busta paga: chi ritrova questa sorpresa sul conto

Ecco quali sono i cittadini italiani che potrebbero ricevere presto ben 100 euro in busta paga. Nessuno si aspettava che fossero proprio loro.

Proprio questi cittadini potranno finalmente ricevere ben 100 euro in busta paga grazie alle nuove riforme sul cuneo fiscale del governo. Si tratta di un grande beneficio e di un aiuto in denaro destinato a coloro che più stanno subendo le conseguenze della crisi dei prezzi.

Arrivano 100 euro in busta paga

La crisi che stiamo vivendo in questi ultimi mesi ha portato il governo a stabilire nuove misure che possano in qualche modo agevolare i cittadini del nostro Paese. L’obiettivo è quello di compensare gli aumenti inflazionistici che hanno interessato l’Italia, e non solo, in questi ultimi due anni.

Una di queste misure messe in atto dal governo di Giorgia Meloni è il taglio del cuneo fiscale, che permetterà ad alcuni cittadini di ricevere addirittura 100 euro in busta paga. Il taglio del cuneo dovrebbe essere messo in pratica già a partire della seconda parte di quest’anno 2023.

Si parla dal mese di luglio e i primi effetti dovrebbero iniziare a vedersi già nel mese di agosto. Gli aumenti in busta paga saranno tra i 50 e i 100 euro mensili. In base alla legge 48/2023, in particolare all’articolo 39, si prevede un taglio fino al 4%.

A beneficiare del 4% saranno tutti i lavoratori del settore sia pubblico che privato. Usufruiranno del 3% coloro che non superano un reddito di 1.923 euro e che quindi guadagnano 25 mila euro annui; mentre del 2% chi guadagna fino a 2.692 euro, quindi 35 mila euro all’anno.

Ma chi sono, in particolare, questi cittadini che riusciranno a ottenere anche 100 euro in busta paga? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco per quali cittadini italiani vi sarà la sorpresa

Visto che gli aumenti sullo stipendio saranno compresi tra i 50 e i 100 euro, sono tantissimi i cittadini che si chiedono chi riuscirà a beneficiare di ben 100 euro di aumento.

Dobbiamo svelarvi che, purtroppo, non tutti i lavoratori italiani riusciranno a percepire questa somma sul proprio stipendio. Lo faranno, invece, soltanto certi dipendenti. Ma di quali si tratta?

Stiamo parlando, in particolare, di coloro che ricevono una busta paga mensile con circa 2500 euro di guadagno. Saranno loro, infatti, che, con la nuova misura, potranno ricevere anche 100 euro in busta paga.

Chi percepisce uno stipendio di 1200 euro, invece, ad esempio, vedrà un aumento di circa 50 euro al mese. Si tratta di cifre soltanto teoriche, che però fanno già sognare milioni di italiani che stanno vivendo in una situazione di difficoltà.

Dovete sapere che sarà il datore di lavoro che ogni mese dà il via libera all’erogazione dello stipendio che dovrà applicare il taglio del cuneo fiscale. Questo perché la percentuale del taglio differisce a seconda dell’ammontare dello stipendio mensile di ciascun lavoratore.

Quella dell’aumento dello stipendio dei lavoratori italiani del settore pubblico e di quello privato è un’ottima notizia che fa gioire in tantissimi. Si tratta di un vero e proprio aiuto per tutte quelle persone che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese.