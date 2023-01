Cucina pulita con questo rimedio naturale: ma quali detersivi, la pulisci a costo zero

Esiste un metodo economico per pulire la cucina a costo zero in modo del tutto naturale. Ecco cosa bisogna utilizzare.

La nostra cucina è molto importante in quanto tendiamo ad utilizzarla per preparare le pietanze che andremo a mettere in tavola e quindi è utile tenerla sempre impeccabile e disinfettata.

Questo è importante perché eviteremo oltre alla formazione di incrostazione e di sporco in eccesso, anche che ci sia la presenza di insetti, come mosche e formiche che vengono attratte dall’odoro del cibo e dai suoi residui.

Cucina: ecco come pulirla con ingredienti del tutto naturali

Per far si che la nostra cucina sia sempre pulita utilizziamo alcuni detergenti che troviamo in commercio sugli scaffali dei nostri supermercati e dei miglior negozi di igiene per la casa, ma a volte non sono efficaci.

Lo sporco che può riguardare la nostra cucina ha a che fare con il fornello che potrebbe avere dei residui di cibo e di acqua di cottura e per questo è sempre meglio lavarlo dopo che abbiamo cucinato.

Ma molte volte ci ritroviamo ad avere anche un lavello del tutto sporco con macchie di calcare che non vanno via dovute per via della pesantezza dell’acqua e dai detriti che si sono depositati nel tubo di scarico.

Per questo, molte casalinghe si sono consultate anche tramite blog che sono nati in questi anni per scambiarsi informazioni riguardo le faccende di economia domestica e abbiamo notato come molti di questi metodi sono efficaci.

Uno di questo vede l’utilizzo di un ingrediente naturale per lavare il lavello e le superfici in acciaio utilizzando dell’aceto bianco e una busta di plastica. Per farlo dobbiamo prenderci un po’ di tempo.

Il metodo delle casalinghe esperte

Inizialmente prendiamo la busta di plastica e ci inseriamo all’interno dell’aceto e poi andremo ad attaccare questa alla bocchetta del lavandino mentre imbevendo della carta assorbente di altro aceto, andremo ad attaccare i fogli su tutto il resto del lavandino.

Lasciamo agire il tutto per qualche minuto e dopo andremo a rimuovere la carta assorbente e la plastica e con una spugna andiamo a risciacquare facendo la stessa cosa anche all’interno del lavello.

Vedremo come, dopo una sola passata il lavello sarà completamente pulito senza alcun traccia di calcare e la stessa cosa si può fare sulla cucina utilizzando dell’aceto sulla superficie.

Così, non solo avremo levato tutto lo sporco ma avremo avuto modo di disinfettare con degli ingredienti naturale la nostra cucina, infatti si può aggiungere anche del bicarbonato di sodio e del limone per ottenere un profumo e una lucentezza migliore.

Anche la carta stagnola potrebbe essere utile, in quanto arrotolata come una pallina, può essere usata a mo’ di spugna e levare lo sporco dalle griglie delle nostre cucine così come può rimuovere le gocce di calcare.

Poi si può usare il dentrifricio classico, per la pulizia del lavello in acciaio con il solo ausilio di una spugna abrasiva. E le bustine del té? Quelle usate non devono essere buttate, ma usate per pulire le superfici come quelle del frigorifero o della lavastoviglie.

Non vi resta che sperimentare questo metodo per avere una cucina super pulita senza aver speso alcun soldo in più in detergenti ma utilizzando ingredienti naturali che possiamo reperire facilmente e già presenti nelle nostre case.