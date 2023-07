Crollata una palazzina a Torre del Greco, si temono vittime

Una palazzina di tre piani è crollata poco fa a Torre del Greco: sembra che all’interno ci fossero delle persone. In questo momento sono in corso le ricerche di eventuali morti o feriti.

Terribile crollo pochi minuti fa a Torre del Greco: un fabbricato di tre piani è crollato, e dalle prime testimonianze, sarebbe stato abitato. Il timore dei soccorritori, che sono ora al lavoro per trovare le persone ancora intrappolate tra le macerie, è che potrebbero esserci vittime. Finora sono due le persone estratte vive dai vigili del fuoco. Si ipotizza che a scatenare l’incidente sia stata una fuga di gas.

Torre del Greco, crolla palazzo di tre piani. Si cercano persone tra le macerie

Un boato, e la palazzina di tre piani, pare abitata da due famiglie, è crollata come fosse fatta di carta velina. È accaduto poco fa in corso Umberto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i mezzi dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, coadiuvati dalle squadre Usar, quelle specializzate in ricerca tra le macerie, e anche degli abitanti che stanno scavando a mani nude per liberare le persone rimaste travolte dai detriti.

In aggiornamento