Crolla miniera in Cina, morti e decine di dispersi

In Cina si è verificato il crollo di una miniera che ha provocato morti, feriti e decine di dispersi, secondo i media locali.

Il crollo di una miniera in Cina ha ucciso almeno quattro persone, secondo quanto riferito dai media statali. I soccorritori si sono messi alla ricerca di decine di dispersi: operazioni, però, interrotte e poi riprese a seguito di una frana.

Cina, crolla una miniera: morti e dispersi

Mercoledì 22 febbraio si è verificato, in Cina, il crollo di una miniera che ha sepolto tutti i lavoratori che erano sul posto per svolgere le proprie mansioni.

Gli operai sono stati coinvolti nel disastro quando una collina – alta 180 metri – è crollata in una miniera di carbone a cielo aperto nella Mongolia interna occidentale (nord), secondo quanto riferito dala televisione CCTV.

Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul luogo della tragedia, situato nello stendardo sinistro di Alxa – nome di un’area amministrativa della regione.

Le operazioni di soccorso sono state interrotte dopo una frana, ma – da allora – sono riprese: secondo la televisione di Stato, i morti sarebbero quattro, ai quali si aggiungono sei feriti e 49 dispersi. Numeri che potrebbero aumentare nelle prossime ore.

Le terribili immagini dal luogo della tragedia

Il canale televisivo cinese ha trasmesso immagini di soccorritori in tute arancioni e caschi gialli, in mezzo a una montagna di macerie color ruggine e scavatori che ripuliscono i detriti. Un video dai social:

“Eravamo appena tornati al lavoro. Intorno alle 13:15 abbiamo visto che le rocce hanno iniziato a cadere dalla cima della collina. Stava diventando sempre più forte“, ha detto a CCTV il lavoratore sopravvissuto Ma Jianping.

“Si è deciso di evacuare i locali. Ma era già troppo tardi. L’intera collina è crollata“, ha detto, sdraiato sul suo letto d’ospedale.

I feriti sono tutti in condizioni stabili, ha detto al canale un medico dell’ospedale. Non sono ancora note le cause della tragedia. La Xinjing Coal Mining Company, non ha fornito spiegazioni.

“Le ragioni del crollo sono attualmente sotto inchiesta ” e “il personale interessato“, termine che probabilmente si riferisce ai responsabili della miniera, è stato arrestato, ha detto la TV di Stato.

Un video pubblicato sui social media – che si ritiene sia stato pubblicato da un camionista che trasportava carbone – mostra rocce che scendono lungo un pendio sollevando nuvole di polvere marrone che inghiottono diversi veicoli.

“L’intero pendio è crollato (…) Quante persone sono morte per questo?” dice una voce maschile in sottofondo. “Se mi fossi messo in fila lì oggi, sarei morto anch’io.

Il presidente cinese Xi Jinping mercoledì sera ha ordinato alle autorità locali di “fare tutto il possibile per cercare e salvare le persone scomparse“.

Incidenti frequenti

Alxa Left Banner è un’area scarsamente popolata della Mongolia Interna, la cui economia è, in gran parte, basata sull’estrazione mineraria.

La sicurezza ha avuto miglioramenti nel corso degli ultimi anni: lo stesso vale anche per la copertura mediatica di questi incidenti, molti dei quali, tempo fa, non erano presi in considerazione dai mezzi di comunicazione.

Gli incidenti, però, si verificano ancora regolarmente, a causa del pericolo insito nel settore e dell’applicazione talvolta casuale delle istruzioni di sicurezza.

Alla fine di dicembre, 40 persone lavoravano sottoterra al momento del crollo di una miniera d’oro nella regione dello Xinjiang (Nordovest) e 22 sono riuscite a uscirne.

A dicembre 2021, due minatori bloccati in una miniera di carbone allagata nello Shanxi (Nord) sono morti e altri 20 sono stati salvati dopo le operazioni di soccorso.

A settembre 2021, 19 minatori intrappolati sottoterra dopo il crollo di una miniera di carbone nella provincia del Qinghai (nord-ovest) sono stati trovati morti dopo una lunga ricerca.