Crolla il tetto di una palestra in Cina sono 10 le vittime al momento

I media cinesi hanno diffuso la notizia che nella giornata di ieri, 23 luglio 2023, il tetto di una palestra è crollato e ha causato al momento 10 vittime. C’è ancora una persona che risulta dispersa e che si trova sotto le macerie, per questo sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso.

Il crollo è avvenuto intorno alle ore 15 di ieri e la causa sarebbe da attribuire alle forti piogge di questi giorni che hanno causato l’incidente. Sono 14 le persone estratte dalle macerie ma non si hanno notizie precise sulle condizioni degli unici 4 sopravvissuti al momento. I funzionari che hanno realizzato l’impianto sono stati presi in custodia dalle autorità.

Crolla il tetto di una palestra in Cina, c’è ancora una persona intrappolata dalle macerie

Ci troviamo a Qiqihar una città cinese che è molto vicina alla Mongolia e all’estremo oriente della nazione Russa, a circa mille chilometri da Pechino e che rientra nella regione cinese di Heilongjang.

Qui nella giornata di ieri, 23 luglio 2023, il tetto di una palestra è crollato causando diverse vittime. La notizia è stata riportata soltanto oggi dai media cinesi che hanno reso noto che sono state estratte 14 persone mentre una risulta ancora essere sotto le macerie.

Il crollo del tetto della palestra è avvenuto ieri poco prima delle 15, la notizia che sono state estratte 14 persone è però giunta solo oggi, 24 luglio 2023, alle ore 5:30 del mattino in Cina quando qui in Italia erano le 22:30 di ieri sera, 23 luglio 2023.

Secondo quanto riportato dal canale Cctv quattro delle persone estratte dalle macerie erano già prive di vita, altre sei hanno perso la vita in seguito durante il trasporto in ospedale o in ospedale, delle altre quattro invece non si hanno ancora notizie certe.

Ciò che è certo invece è che le operazioni di soccorso sono ancora in corso perché risulta ancora esserci una persona dispersa sotto le macerie.

Sul posto sono intervenuti circa 160 vigli del fuoco che hanno preso parte alle operazioni di soccorso e che stanno lavorando incessantemente da ieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il tetto della palestra era costruito in perlite cioè una particolare forma di vetro vulcanico.

A causa però delle forti piogge che si sono verificate in questi giorni in zona il vetro non avrebbe resistito e ci sarebbe stata un’esplosione del materiale siliceo che ha poi causato il crollo dell’intero tetto. Questo è quanto ha riportato l’agenzia di stampa Nuova Cina.

I funzionari che hanno realizzato l’edificio sono in custodia

Da quello che sappiamo al momento i funzionari della società che si è occupata di eseguire la costruzione sono tutti stati presi in custodia dalle autorità locali.

Questo genere di incidenti in Cina purtroppo non sono una novità anzi risultano essere molto frequenti questo perché negli ultimi anni la nazione ha vissuto una rapida crescita edilizia e questo ha portato molto spesso a non seguire alla lettera le norme base della sicurezza.

Di conseguenza gli edifici non sono realizzati completamente sicuri e si verificano spesso incidenti che causano crolli e altri problemi a discapito di chi vive tali ambienti.

Ora le autorità si dovranno impegnare a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare che l’intero impianto sia stato realizzato rispettando le norme di sicurezza.