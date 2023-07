Crolla il partito dei Tory alle ultime elezioni, confermato solo un collegio su tre

By

È crollato il partito dei Tory durante le elezioni suppletive che si sono tenute nella giornata di ieri in Gran Bretagna. Su tre collegi che sono stati chiamati al voto Tory ne conferma uno soltanto, gli altri passano in mano ai laburisti.

Per i laburisti è una vittoria storica e schiacciante, già preannunciata dai sondaggi che vedevano il governo inglese in seria difficoltà a causa dei vari scandali che si sono verificati nelle ultime settimane. Per gli analisti è sempre più vicino un possibile rimpasto dell’esecutivo inglese.

Crolla il partito guidato dal premier Sunak, riesce a confermare solo un collegio su tre

È crollato il partito dei Tory durante le ultime elezioni suppletive che si sono tenute nella giornata di ieri, 20 luglio 2023, in Gran Bretagna.

In totale sono tre i collegi che sono stati chiamati al voto nella giornata di ieri, e i Tory hanno perso la maggioranza nelle circoscrizioni di Somerton and Frome e Selby and Ainsty.

I Tory sono riusciti a mantenere salda solo la loro posizione di maggioranza all’interno del seggio Uxbridge dove in passato era stato eletto anche Boris Johnson.

Questo risultato va a confermare la crisi che stanno affrontando i conservatori guidati dal premier Sunak, in seria difficoltà a causa degli scandali che si sono susseguiti ma anche per l’andamento attuale delle economia inglese.

Contemporaneamente viene rinforzata la posizione dei laburisti in vista delle prossime elezioni politiche che si terranno nel 2024.

La circoscrizione di Somerton and Frome, che si trova nella zona sud-est inglese è stata conquistata da Sarah Dyke, candidata liberaldemocratica.

Il suo successo è stato netto con ben 21mila voti contro quelli del suo avversario conservatore Faye Purbrick che ne ha ottenuti solo 10mila.

Nella circoscrizione di Selby and Ainsty che si trova invece nel North Yorkshire a vincere è stato il candidato laburista Keir Mather che ha ottenuto 16456 voti rispetto alla sua avversaria Claire Holmes, conservatrice, che ne ha ottenuti solo 12295.

Una grande rimonta per il partito laburista visto che qui i Tory avevano ottenuto in passato una maggioranza di oltre 20mila voti sui suoi avversari.

Questa vittoria porta Keir Mather a essere il più giovane deputato che si trova a Westminster.

Nell’ultima circoscrizione ossia quella di Uxbridge and South Ruislip a vincere è stato Steve Tuckwell candidato dei Tory. La sua vittoria è stata piccolissima, la distanza con il suo avversario è stata minima.

Di fatti Steve Tuckwell ha ottenuto 13965 voti contro invece i 13470 ottenuti da Danny Beales candidato laburista.

Secondo Tuckwell la sua vittoria è stata dovuta alla bocciatura del piano del sindaco Sadiq Khan, laburista, che prevedeva di tassare le auto più inquinanti che circolano in alcune zone di Londra, tale decreto è stato poi diffuso anche alle aeree di periferia.

Di fatti il partito non era di certo favorito in queste elezioni anzi, a causa degli scandali tra i conservatori ci si aspettava una perdita.

Vittoria schiacciante per il partito laburista

Sicuramente quello che hanno mostrato queste elezioni è un panorama completamente nuovo e diverso da quello che ci si sarebbe aspettato qualche tempo.

È sicuramente per i laburisti una vittoria schiacciante e storica che era già stata preannunciata durante i sondaggi che davano Sunak, l’attuale premier, in perdita.

Il governo inglese è stato attualmente messo alla dura prova non solo per gli scandali ma anche per il passo indietro compiuto da Ben Wallace, ministero della Difesa.

Secondo gli analisti politici questa vittoria rende sempre più probabile e vicina la possibilità che vi sia un rimpasto dell’esecutivo inglese visto anche che i liberaldemocratici sono riusciti a togliere ai Tory quattro seggi feudo.