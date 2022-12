Croazia-Marocco: si gioca la finale per il terzo posto

Croazia e Marocco concludono il loro mondiale sfidandosi nella finale che deciderà il terzo posto nel torneo: la squadra di Dalic ha voglia di rifarsi dopo il pesante 3-0 subito dall’Argentina in semifinale, i nordafricani invece dovranno ripartire dall’ottimo secondo tempo giocato contro la Francia.



Croazia e Marocco si affronteranno per la seconda volta in questo mondiale, la prima sfida infatti c’è stata nella prima giornata del Girone in cui le due squadre si sono praticamente annullate dando vita ad uno scialbo 0-0.

La posta in palio questa sera è decisamente più alta: Dalic e Regragui infatti si giocheranno la possibilità di piazzarsi al terzo posto in questo mondiale.

Modric e compagni partono inevitabilmente con i favori del pronostico ma il Marocco anche contro la Francia ha dimostrato di essere in continua crescita ed anche questa sera si giocherà le proprie chance fino in fondo con l’obiettivo di concludere questo straordinario percorso con un riconoscimento importante.

Croazia con il 4-2-3-1: probabile panchina per Brozovic, Majer partirà titolare

Qualche novità per Dalic che dovrebbe rinunciare alla qualità di Marcelo Brozovic in mediana per aggiungere l’intensità ed il dinamismo di Majer, partirà dall’inizio anche Vlasic che ha avuto un ottimo impatto nel match contro l’Argentina.

Tra i pali ovviamente Livakovic, protagonista assoluto fin qui del cammino croato.

La difesa a quattro sarà composta da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa.

In mediana pronti Kovacic e Modric con Vlasic, Majer e Perisic che agiranno alle spalle dell’unica punta Kramaric.

Marocco con il solito 4-3-3, non recupera Saiss

Un solo cambio obbligato per Regragui che dovrà rinunciare al capitano Saiss, uscito dopo 15 minuti per infortunio nella semifinale contro la Francia.

Tomorrow Atlas Lions will be playing for FIFA World Cup 3rd place 🥉against Croatia 🇭🇷 in Khalifa Stadium 🏟️ at 4PM (GMT+1) 🕓#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/fC55urPkMi — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 16, 2022

Per il resto nessuna novità con Bounou tra i pali ed una difesa a quattro formata da Hakimi, Dari, El Yamiq e Attiat-Allah che prenderà il posto di Mazraoui.



La regia sarà affidata ovviamente a Amrabat con Amallah e Ounahi a completare il reparto, davanti Ziyech e Boufal giocheranno in appoggio all’unica punta En-Nesyri.

La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.