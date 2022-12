Croazia-Brasile, iniziano i quarti di finale

By

In Qatar iniziano i quarti di finale con il Brasile che sfida la Croazia in un match complicato e sulla carta molto equilibrato, i vice campioni del mondo in carica infatti hanno ritrovato compattezza e gioco riuscendo ad eliminare tra mille difficoltà il Giappone dopo i calci di rigore.

Il Brasile invece ha dominato il suo ottavo di finale contro la Corea del Sud e parte con i favori del pronostico, quella di Tite è infatti una delle nazionali favorite per la vittoria del torneo.



Contro la Corea del Sud Neymar e compagni hanno vinto e convinto divertendosi e coinvolgendo anche Tite nei balletti di festeggiamento dopo i gol.

La Selecao sta confermando i pronostici dimostrandosi una delle nazionali più tecniche Din questo campionato del mondo, oggi però servirà alzare ulteriormente il livello per superare una Croazia esperta che può contare su tanta qualità davanti ed un’ottima organizzazione in fase difensiva.

La nazionale di Dalic è in costante crescita e la vittoria contro il Giappone dimostra come Modric e compagni siano una squadra esperta e in grado di vincere anche senza dominare il gioco ma soffrendo e sfruttando al meglio le occasioni da gol.

É #DiaDeBrasa! 🇧🇷🤩 Às 12h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Contamos com o apoio de vocês para seguirmos em busca do nosso sonho pela sexta ⭐️! Veste a Amarelinha e #VemJogarJunto! pic.twitter.com/SEpcAUHkpW — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022

Croazia con il 4-3-3, Livaja punta centrale

Non dovrebbero esserci novità nell’undici iniziale di Dalic che schiera la sua Croazia con il solito 4-3-3, il gioco sarà ovviamente affidato a Brozovic, Modric e Kovacic assoluti trascinatori fin qui della nazionale croata.

In porta confermato Livakovic, assoluto protagonista nella sfida ai calci di rigore contro il Giappone, davanti a lui Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa.

A centrocampo, come detto, Modric, Brozovic e Kovacic che giocheranno alle spalle di Perisic, Livaja e Kramaric.

Brasile con il 4-2-3-1, Richarlison unica punta

Nessuna novità neanche per Tite che conferma gli stessi undici che hanno travolto la Corea del Sud agli ottavi di finale.

Recuperati ovviamente Danilo e Neymar che saranno regolarmente in campo dal primo minuto, ancora panchina invece per Alex Sandro, a sinistra infatti giocherà Militao.



Tra i pali Alisson, difesa a quattro con Militao, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo.

In mediana confermati Casemiro e Paquetá che giocheranno alle spalle di Raphinha, Neymar e Vinicius Junior dietro all’unica punta Richarlison.

La partita si giocherà alle 16 italiane e sarà trasmessa in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.

La vincente affronterà una tra Argentina e Olanda che si sfideranno stasera alle 20.