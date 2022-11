Cristina Parodi, sapete dove vive? Ha una casa meravigliosa | FOTO

Cristina Parodi, la famosa giornalista e conduttrice, vive in una casa da sogno. Avete mai visto la sua abitazione? Conosciamola insieme.



La famosa e amatissima conduttrice milanese, vive in una casa che è un sogno ad occhi aperti. Vi mostriamo la bellissima abitazione di Cristina Parodi.

Cristina Parodi, conduttrice e giornalista amatissima dal pubblico

La fama precede il nome di Cristina Parodi. Giornalista e conduttrice presente sul piccolo schermo ma anche dietro le quinte di trasmissioni importanti, è da tanti anni volto noto del mondo dello spettacolo italiano.

Dopo la laurea in lettere moderne conseguita presso l’Università cattolica del sacro Cuore a Milano e una carriera finita troppo presto nel mondo del tennis, inizia a lavorare negli anni ’80 per alcune televisioni private come Telereporter in qualità di cronista.

Il 1998 è l’anno in cui realizza finalmente il suo sogno arrivando nelle trasmissioni “Caccia al 13” e “Forza Italia”. Due anni più tardi, è sulla rete del Biscione, volto di “Calciomania” insieme a Maurizio Mosca e in “Pressing” come inviata.

Proprio lei nel 1992, insieme ad altri colleghi come Enrico Mentana lancia il TG5 del quale condurrà la prima edizione, quella storica del 13 gennaio delle ore 13:00. Nel 1996 lascia il TG per dedicarsi invece alla conduzione di Verissimo: è lei ad aver avuto il primato più lungo della conduzione di questo format insieme a Silvia Toffanin che è invece l’attuale padrona di casa.

Cristina Parodi, fuori dal piccolo schermo, è una donna molto riservata. Tuttavia, tante e diverse sono le informazioni circa il suo privato. Sapete per esempio che è sposata con Giorgio Gori, famoso produttore televisivo? Sapete che ha tre figli? E sapete anche che vive in una casa bellissima? A proposito di quest’ultima, vogliamo mostrarvi alcuni dettagli della sua maestosa abitazione.

La casa da sogno della conduttrice e giornalista

Cristina Parodi è la sorella più grande di Benedetta Parodi che si è fatta conoscere per il suo straordinario talento in cucina. A differenza della sorella, Cristina predilige un tipo di giornalismo più dinamico e aggressivo, non a caso per anni è stata il mezzo busto del TG5 e la padrona di casa di Verissimo.

Sposata con Giorgio Gori da ormai tantissimi anni, ha tre figli: Benedetta che è nata nel 1996, Alessandro, classe 1997 e la terzogenita Angelica che è nata invece nel 2001. Insieme al marito e ai figli, Cristina vive a Bergamo, in una casa da sogno.

La sua abitazione è grande oltre 500 metri quadri. La Parodi ha un appartamento nel famoso Palazzo Capelio. Le immagini e i dettagli della sua abitazione che oggi possiamo fornirvi, sono quelle che si ricavano dal suo profilo Instagram.

La conduttrice e giornalista adora i social e sulla famosa piattaforma Instagram è seguita da ben 469.000 follower e proprio in prima persona si occupa di gestire la sua pagina sulla quale pubblica contenuti relativi anche a Crida, il brand di moda di cui è fondatrice.

Sempre su Instagram, ha condiviso diverse immagini che la ritraggono nella sua splendida abitazione. Come potete vedere poco più sotto, la bella ex conduttrice del TG5 vive in una dimora che richiama lo stile classico e antico del palazzo nel quale sono collocati diversi piani.

Per la camera da letto, ha scelto per esempio, delle tinte molto chiare come il panna che non passa mai di moda. Pezzo forte della sua suite matrimoniale è sicuramente il caminetto che richiama lo stile classico della sua abitazione.

La cucina è caratterizzata da uno stile misto, moderno e classico: per esempio, al tavolo in vetro e alla cucina completamente new age troviamo in contrasto un lampadario vintage che rappresenta un candelabro.

La sua casa è un richiamo alla sua personalità: semplice e classica ma elegante allo stesso tempo. Davvero è un sogno l’abitazione della giornalista.