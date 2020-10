Cristiano Ronaldo salta il Barcellona: "Sto bene. Il tampone è una str..."

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus e questa sera non potrà scendere in campo contro il Barcellona nella partita valida per la fase a gironi della Champions League.

Il campione juventino non ha però preso bene la notizia e, dopo aver postato su Instagram una foto, incitando la sua squadra, ha aggiunto in un commento “Perché è una str…” facendo riferimento al tampone.

Il termine massimo per vederlo giocare questa sera è scaduto ieri, martedì 27 ottobre, alle 21. Entro quell’orario, dalla Juventus, non è arrivata nessuna comunicazione sullo stato di salute di Cristiano Rolando.

Cristiano Ronaldo è positivo a Covid-19 dallo scorso 13 ottobre

Il calciatore portoghese è risultato positivo a Covid-19 lo scorso 13 ottobre. In queste due settimane, oltre ad essere accusato di aver violato la quarantena dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha passato l’isolamento nella sua villa a Torino.

Qui, senza sintomi, ha continuato ad allenarsi e ha rassicurato, attraverso Instagram, i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Ronaldo non ha però nascosto di “sentirsi come un leone in gabbia” con gli amici che ieri, martedì 27 ottobre, gli hanno inviato molti messaggi di incoraggiamento.

Le reazioni dei fan

I fan di Cristiano Ronaldo, però, non hanno preso bene il suo commento in merito al tampone. Infatti, sono state diverse le reazioni negative alle parole della star juventina. “Ha sbagliato ad utilizzare quelle parole. Il tampone resta l’unico modo, oggi, come test molecolare, in grado di darci l’indice di positività di un soggetto. È una cosa seria, non una cavolata” ha detto il professor Paolo Ascierto durante un’intervista a Radio Kiss Kiss.

Alle 21 di questa sera la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per sfidare il Barcellona nella fase di andata del girone di Champions League.

Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo contro lo Spezia domenica 1 novembre

Secondo quanto riportato dai medici la carica virale dei tamponi di Cristiano Ronaldo è progressivamente più bassa, quindi l’isolamento non dovrebbe durare ancora molto. Ronaldo deve quindi sperare che il tampone si negativizzi in tempo almeno per la sesta giornata di campionato, dove la Juventus scenderà in campo contro lo Spezia.