Cristiano Ronaldo ha rilasciato delle dichiarazioni, o meglio delle confessioni in merito alla recente perdita del figlio avuto con Georgina.

La coppia era in attesa di una coppi di gemellini ma lo scorso 18 aprile, solo la femminuccia è nata mentre il maschietto non ce l’ha fatta.

Cristiano Ronaldo di nuovo padre

Dopo l’adozione di 3 figli da madre surrogata e la nascita della piccola Alana Martina avuta dalla sua Georgina Rodriguez, il campione e la sua bella si apprestavano a diventare di nuovo genitori lo scorso aprile.

Purtroppo però a nascere è stata solo la piccola Esmeralda, mentre Angel non ce l’ha fatta ed è morto durante il parto.

Un dolore immenso per la coppia che ha affermato in diverse interviste di riuscire a superarlo solo con la nascita della bellissima femminuccia, perfettamente sana. Il suo gemellino è morto e questo duplice sentimento di amore e dolore ha accompagnato la coppia per mesi. Oggi Cristiano Ronaldo si sente pronto per sbottonarsi su questo tragico avvenimento che ha segnato la sua vita.

L’annuncio della perdita di uno dei gemelli era stato reso noto sulla pagina Instagram di Ronaldo.

In un lungo post il fuoriclasse portoghese comunicò al mondo la brutta notizia, ringraziando i dottori e le infermiere che hanno fatto il possibile e riferendo che solo la nascita di Esmeralda ha dato a lui e alla compagna la forza per affrontare il dolore più grande che un genitore possa provare.

Georgina si è ovviamente unita al suo dolore con un post congiunto ma allo stesso modo ha voluto celebrare la nascita della bambina con alcuni scatti che la raffigurano dormiente nella sua dolce tutina rosa all’interno di una piccola culla.

La bambina è venuta alla luce il 18 aprile ed è arrivata a casa il 27 dello stesso mese. Il campione del Manchester United pubblicò uno scatto dell’intera famiglia riunita sul divano e saltò per il lutto la sfida di Premier League.

L’affetto di tantissimi tifosi e non è giunto a conforto del calciatore che in questi giorni ha rilasciato commoventi confessioni tornando a parlare della perdita del suo Angel.

“Parlo sempre con lui”

L’enorme dolore nel cuore della coppia non andrà mai via e Ronaldo ha confessato con gli occhi lucidi ai microfoni di Piers Morgan:

“la morte di angel mi spinge ad essere ancora di più un buon padre per i miei figli. ricordo che al ritorno dall’ospedale mi chiesero del fratellino ed è stato bruttissimo rispondere a quelle domande”.

Ronaldo ha poi continuato dopo una breve pausa in cui è scoppiato in lacrime, che lui e Georgina hanno deciso di dire la verità ai loro bambini, riferendo che Angel si trovava in paradiso.

“fa ancora parte delle loro vite, ogni tanto fanno dei disegni per lui e anche se raccontargli la verità è stato un processo difficile e doloroso, ho deciso che non voglio mentire mai ai miei figli”.

Cristiano Ronaldo ha raccontato che le ceneri del bambino si trovano all’interno di una cappella nei sotterranei di casa, dove ci sono anche i resti di suo padre morto nel 2005.

Il fuoriclasse non si vergogna nel dire che ogni giorno si reca in preghiera in questo luogo e parla con le ceneri di Angel. Un’abitudine commovente di un padre che non riesce ad accettare la perdita di un figlio dopo mesi di attesa in cui, come tutti i padri, parlava teneramente al pancione della sua Georgina.