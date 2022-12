Cristian Totti, avete visto chi è la famosa fidanzatina? Identica a mamma Ilary | FOTO

Cristian Totti ha una fidanzata che somiglia tantissimo a sua madre Ilary Blasi: eccola qui.



Nel corso di questi ultimi mesi, a partire da luglio, si è molto parlato della famiglia Totti dopo la separazione di Ilary Blasi e di Francesco Totti annunciata questa estate e della relazione dell’ex capitano della Roma con la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi.

Dopo alcuni mesi passati a nascondersi, Totti e Noemi hanno deciso di uscire allo scoperto e la donna ha accompagnato l’ex calciatore ad un evento a Dubai presentandosi con dei gioielli costosissimi.

I figli di Totti e Ilary: tra social e successo

A far parlare di sé, è anche stata la secondogenita di Totti e Ilary, ossia Chanel che ha cominciato a pubblicare dei video e fare delle dirette sul famosissimo social netwok, Tik Tok.

Diventata una degli utenti più seguiti sulla piattaforma, la ragazza sembra mandare delle frecciatine ai suoi famigliari e a quello che è accaduto nella sua famiglia, utilizzando delle parole di alcune canzoni.

Queste però, sono solo delle ipotesi e delle idee che i fan si sono fatti, ma non c’è nulla di concreto, dato che la ragazza ha utilizzato sempre brani dell’ultimo momento e quindi il riferimento alla vicenda famigliare può essere solo casuale.

La ragazza però non è figlia unica, Totti e Ilary hanno anche altri due figli, Isabel che ha cominciato quest’anno la scuola elementare verso la fine di agosto, come abbiamo potuto vedere da alcune foto pubblicate dalla Blasi su Instagram, e Cristian.

Il primogenito di Totti e della Blasi, diversamente da sua sorella, non ama farsi vedere molto sui social e nonostante sia in possesso di un account Instagram da un po’ di tempo, la sua prima foto è stata postata solo qualche settimana fa.

Cristian, sta cercando di seguire le orme di suo padre e attualmente è un giocatore dell’AS Roma Under 18 e sono in molti coloro che credono che il ragazzo possa presto indossare la maglia giallorossa e omaggiare così suo padre, che tanto stima sia dal punto di vista sportivo che umano.

Cristian Totti: chi è la fidanzata del giovane calciatore

Grazie ad Instagram, che Cristian ha cominciato ad utilizzare in modo più frequente di prima, abbiamo scoperto che il giovane Totti è fidanzato con una giovanissima attrice sua coetanea.

Entrambi hanno diciassette anni, gli stessi anni della durata del matrimonio dei genitori di Cristian e sembra che la loro storia sia cominciata a partire dagli ultimi mesi del 2021 e quindi avrebbero festeggiato da poco il loro primo anniversario.

La ragazza in questione, è conosciuta da tutti quanti, per via di aver partecipato a molti spot pubblicitari per poi debuttare come attrice sul grande schermo nel film La Grande Bellezza di Sorrentino.

Stiamo parlando di Melissa Monti, che ricorda tanto Ilary Blasi per via degli occhi celesti e per via delle labbra carnose e in molti si sono accorti di come spesso sembra voler omaggiare sua “suocera”.

Non resta che attendere per capire se la storia d’amore tra i due giovani innamorati proseguirà per molto tempo soprattutto qualora Cristian dovesse debuttare in prima squadra come in molti sperano.