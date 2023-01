Cricca non è più un allievo di Amici: è polemica sul web

Durante la puntata di Amici di ieri, Cricca, cantante e allievo di Lorella Cuccarini, è stato eliminato, scatenando una maxi polemica social apparentemente infinita. Ecco cosa sta accadendo.

Amici – come tutti i talent del resto – è così: si può essere eliminati in qualsiasi momento, bisogna riuscire a dimostrare di poter restare sempre sulla cresta dell’onda, di saper cantare cover perfettamente, rendendole proprie e non relegandole a mere copie dell’originale, ma anche di saper scrivere testi diretti, moderni, emozionanti e comporre melodie orecchiabili, che possano entrare subito nella testa dell’ascoltatore e che possano essere ricordate. Non è facile a 20 anni (anche 17-18 spessissimo) saper fare tutto questo, mentre cadere è facilissimo. Questo è un po’ quello che è accaduto a Cricca, un cantante allievo di Lorella Cuccarini che, dopo aver trascorso quasi quattro mesi all’interno della scuola, forse non eccellendo mai al 100%, ma non restando neanche negli abissi (come altri suoi colleghi), è stato eliminato inaspettatamente, aprendo le porte a una serie di critiche apparentemente infinite.

Cricca fuori da Amici

Nuovo anno, nuova vita, così si dice. Ed in effetti è quello che è successo a Cricca, giovane cantante di Amici, allievo di Lorella Cuccarini, che è stato costretto a lasciare la scuola proprio durante la primissima puntata del 2023. Per comprendere bene cos’è accaduto, però, dobbiamo riavvolgere il nastro e capire cos’era accaduto effettivamente durante le ultime settimane del 2022.

Verso la fine dell’anno, tutti – coach e allievi – hanno dovuto gioco forza iniziare a pensare al serale (che dovrebbe iniziare come sempre verso la fine di marzo al massimo). Essendo il programma iniziato a settembre, dicembre è stato un po’ un giro di boa: ha segnato più o meno la metà del percorso prima del serale e tirare le somme in effetti è stata l’unica cosa possibile.

Tra nomi di persone meritevoli – tra cui Ramon, ballerino di danza classica, allievo della Celenano, il primo e unico ad oggi ad aver già conquistato la maglia del serale – e meno, i professori hanno dovuto fare un bilancio e capire chi meritasse di restare e concorrere per il serale e chi no. Al centro di molte polemiche c’era da tempo Niveo, cantante e allievo della Cuccarini, che anziché crescere artisticamente nel corso dei mesi ha avuto un netto, visibile e palese calo. Addirittura verso la fine dell’anno stava perdendo la sua intonazione e così, classifica dopo classifica, continuava a collocarsi sempre nelle ultime posizioni, tanto da far dubitare Rudy Zerbi del suo talento e a portarlo a indurre la sua collega a mettere in discussione il suo banco (cosa che non ha mai fatto, nonostante la sua titubanza pre-pausa natalizia).

C’è da dire che Niveo è sempre stato molto amato dal pubblico a casa, nonostante le imperfezioni vocali, le sue insicurezze, le sue performance non proprio perfette, tanto che il suo inedito è stato il terzo più ascoltato tra i brani lanciati fino ad oggi. Considerando che per i ragazzi Amici è come un percorso di studi matto e disperatissimo concentrato, che dovrebbe permettere poi loro di irrompere subito dopo nel mercato discografico italiano, quello che dice il pubblico – che è definito sovrano per un motivo ben preciso – è legge in un certo senso.

Ecco perché Niveo è sempre rimasto dentro la scuola verosimilmente, mentre una sorte del tutto diversa è toccata a un suo collega, Cricca, la cui eliminazione ha generato un caos incredibile.

La reazione del pubblico a casa

Arriviamo alla puntata di ieri, la prima dell’anno. Partendo dall’assunto di base secondo cui il pubblico è sovrano, l’illuminazione di Zerbi: se Niveo è così amato e i suoi singoli funzionano così tanto, perché non mettere in sfida invece Cricca, che ha riscosso in termini di ascolti decisamente meno successi? L’ultimo inedito del giovane cantante, Supereroi, è ultimo su Spotify e a questo si aggiunge che comunque è terzultimo nella classifica complessiva delle sfide, indi per cui a quanto pare anche quando canta cover non risulta eccellente (comunque è meno forte rispetto ad altri suoi compagni). A credere comunque in lui fortemente è Lorella Cuccarini, la sua coach, che proprio per questo motivo decide di accettare la sfida proposta dal suo collega, non aspettandosi di certo l’epilogo che di fatto c’è stato.

Lo sfidante di Cricca si chiama Jore, ha 26 anni ed è stato notato e scelto dallo stesso Zerbi. A esprimere il suo giudizio è invece come da prassi un giudice esterno, che in questo caso risponde al nome di Sara Andreani, Direttore Marketing di Warner Music Italy (e qui torneremo dopo, perché pare che l’etichetta non sia apprezzatissima dal web per il suo lavoro con gli ex allievi di Amici).

Entrambi i cantanti sono chiamati a cantare i loro inediti: Cricca canta Supereroi e Se mi guardi così e Jore Solo tu e 24 7. La sfida termina e il giudice è chiamato a esprimere il suo parere. Queste sono state le parole della Andreani: “Grazie ad entrambi, riconosco ad entrambi un talento. In maniera diversa avete delle potenzialità. Sono qui a giudicare questa sfida in rappresentanza di una Label discografica, quindi anche di quello che magari sarà il dopo e l’impatto proprio con il mercato discografico. E per questo, per la freschezza del suono e per aderenza con le caratteristiche del mercato stesso credo che Jore meriti un’opportunità“. Insomma, tradotto, Cricca è fuori.

La delusione nei suoi occhi – ma anche dei suoi compagni, tutti visibilmente dispiaciuti per la sua uscita, arrivata come un fulmine a ciel sereno letteralmente – è palese, così a quel punto è subentrata Maria De Filippi, la padrona di casa, che gli dice: “Tu sei sempre educato a favore degli altri. Voglio che tu sia egoista per una volta”. La sua risposta non tarda ad arrivare: “Come faccio ad essere egoista? Non me lo aspettavo più che altro, perché a Rudy non sono andato bene all’inizio, gli sono andato storto perché non ero vero, avevo una maschera, tutte cavolate per me. Sono uscito per ultimo con il mio inedito e quindi è andato male, ci sta. Sono successe un po’ di cose che mi sono andate malino, però non mi aspettavo di uscire”.

A quel punto la conduttrice ha ricordato anche un aneddoto, che ora forse ha un sapore abbastanza amaro con il senno di poi: durante l’estate del 2022, Cricca si esibì durante il Deejay Onstage, condotto proprio da Rudy Zerbi, che subito lo notò e chiamò Queen Mary per parlarle di lui. Ecco perché, quando poi il giovane cantante entrò nella scuola, lei gli suggerì di non scegliere lui come giudice, per evitare che da casa potessero pensare che c’era qualcosa sotto di preparato e costruito.

Probabilmente però, proprio per questo motivo Cricca pensava di avere il benestare del professore (come dargli torto) e mai avrebbe immaginato che sarebbe stato proprio lui a buttarlo fuori dal talent (di fatto questo è accaduto). Ma a spiegare quale meccanismo si è innescato e ha portato a questa decisione ci ha pensato lo stesso coach, dicendo: “Hai avuto da settembre un obiettivo gigantesco su di te, ricordati ad agosto com’eri e vediti ora. Hai tutto davanti a te”.

In ogni caso, tornando a ieri, già il pubblico in studio sembra non essere affatto contento, come dimostrano le urla di dissenso, ma sarà quello che accadrà dopo sul web a scatenare un vero e proprio putiferio.

Dopo la puntata – che dovrebbe essere registrata intorno al 4 gennaio a conti fatti – è comparso un post di Lorella Cuccarini, con tanto di foto in cui abbraccia Cricca e con questa didascalia: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”.

Tra i tanti commenti è arrivato anche quello dei diretto interessato, che ha affermato senza mezzi termini: “Ciao Lorella, non ti nascondo che è molto difficile anche per me, ti voglio bene ed è stato bellissimo conoscerti e lavorare con te. Ti abbraccio forte, a presto. Giovanni”.

A quel punto però il popolo del web si è scagliato letteralmente contro la professoressa di canto. Ecco che quindi sulla sua pagina Instagram sono comparsi commenti come “L’eliminazione più ingiusta di quest’anno, lo avresti di sicuro mandato al serale”, oppure “Decisione assurda, Cricca era il più intonato, anche il più educato e forse anche per questi motivi anche il più scomodo. È inutile, non esiste più Amici di una volta” e ancora “Cacciare Cricca è da pazzi. A livello tecnico è uno dei più bravi, per fare entrare uno che le stesse 40 milioni di cose che fanno tutti ora. Imbarazzante”.

In molti poi hanno accusato Lorella di aver tutelato troppo Niveo nelle ultime settimane e di essersi dimenticata completamente invece dell’altro suo allievo. Ed infatti accanto ai succitati commenti, ne sono comparsi altri come “Se avessi mandato via Niveo, Cricca sarebbe ancora lì. Ma ti sei impuntata su di lui a discapito di chi veramente meritava di stare lì e di arrivare al serale”, oppure “Potevi salvarlo e non mandarlo in sfida e tutto perché per settimane hai protetto Niveo che era inguardabile. Oltretutto hai fatto entrare una ragazza normale senza un talento top a pochissimo dal serale sacrificando Cricca, è anche colpa delle tue scelte o non scelte”, e ancora “Proprio perché era una sfida ingiusta la dovevi rifiutare. Lo dovevi tutelare un po’ di più, anche perché il rischio di uscire ci sta sempre”.

Allo stesso modo sono comparse anche critiche rivolte al giudice esterno, che di fatto ha preso la decisione di eliminare Cricca. E qui il web è diventato ancora più duro, giudicando addirittura la Andreani un “giudice pessimo” e la sua scelta “ridicola” e dicendo cose come “Ma la tipa che ha preferito lo sfidante non si vergogna? Uno sfidante deve eccellere, altrimenti si deve tutelare sempre il concorrente. Lorella per cortesia dì alla De Filippi di bannare quella giurata”.

Come abbiamo anticipato, inoltre, sono comparse anche frecciatine tutt’altro che velate alla Warner, accusata di spremere troppo i talenti per poi buttarli via, come testimonia questo commento “Quella che ha fatto la giurata pensava solo a un altro in Warner da succhiare e poi buttare nel c***o. Non faccio nomi di quelli che in questi anni sono già in un oblio e sono usciti da pochi anni”.

Sembra infatti che sia ormai opinione comune che l’etichetta, anziché definire un percorso per i suoi allievi che possa funzionare nel lungo periodo, pensi a far uscire album su album subito dopo la fine del talent e poi si dimentichi di loro. Insomma la sua gestione degli ex allievi di Amici pare non essere ottimale (possiamo infatti prendere il caso di Albe, finalista dell’ultima edizione, di cui negli ultimi otto mesi, dopo la finale cioè, non si è poi parlato tantissimo in effetti e questo è solo uno dei tanti esempi che potremmo fare).

In ogni caso, pare che l’eliminazione di Cricca non sia passata affatto in sordina, com’è accaduto invece per altri suoi “compagni di classe” (vedi Rita, allieva della Celentano, la cui eliminazione avvenuta lo stesso giorno non ha generato lo stesso clamore).