Crew Dragon: la navetta arriva sull’Iss, altri 4 astronauti a bordo

Questa notte, la navicella della Space X chiamata Dragon Endurance è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale. Qui sono approdati altri 4 astronauti, accolti dalla nostra Samantha Cristoforetti.

Continuano le spedizioni verso la Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti stanno conducendo importanti esperimenti, ricerca che non può essere fatta sulla Terra.

Questa notte una nuova navicella spaziale è approdata presso l’Iss, conducendo un nuovo equipaggio sulla stazione: parliamo della Dragon Endurance che trasportava quattro astronauti (chiamati Crew Dragon).

Ora, si sono uniti ai colleghi già presenti in stazione, come Samantha Cristoforetti.

Questa notte sono arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Cassada, l’astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Koichi Wakata e la cosmonauta di Roscosmos, la russa Anna Kikina.

Tutti insieme sono stati accolti dalla Crew 4, presente in stazione, capitanata al momento dall’italiana Samantha Cristoforetti, che ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati.

The station now has 11 crew members with the arrival of the four @SpaceX #Crew5 members today. They’ll work in space conducting @ISS_Research for the next several months. More… https://t.co/c1HjfHA6bQ pic.twitter.com/c9QviBjvKN

— International Space Station (@Space_Station) October 6, 2022