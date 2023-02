Crema viso, scordati delle grandi marche: la migliore costa appena 3 euro da Eurospin

Questa è la crema viso migliore che si può acquistare: la si può trovare ad appena 3 euro da Eurospin. Quello che devi sapere.

Non fatevi ingannare dai marchi più famosi di creme per il viso. Con una minima spesa, potrete trovare la migliore crema direttamente in un discount. Pagando una cifra estremamente economica e corrispondente a soli 3 euro, avrete la possibilità di poter utilizzare un’ottima crema per il volto. Senza dover quindi spendere cifre esorbitanti per le creme dei marchi più famosi.

La cura della pelle: un’ abitudine fondamentale

La maggior parte di noi si prende cura della propria pelle e fa bene a farlo.

Curare la cute del proprio viso è una buona consuetudine che si dovrebbe svolgere quotidianamente e non solo a una certa età, come in molti dicono.

Difatti il mantenimento di un’epidermide ben idratata risulta fondamentale, per poter usufruire di una pelle sana e luminosa.

Ma per poter contare su dei risultati ottimali, è indispensabile l’uso di una crema per il viso di buona qualità.

L’utilizzo di una buona crema per il volto applicata regolarmente, è di notevole aiuto per la creazione di una barriera di genere protettivo dagli inquinanti provenienti dall’ambiente.

Inoltre la buona efficienza di una crema permette di tutelare la pelle dai raggi del sole, dal vento e da ulteriori fattori di tipo irritante.

Tenete presente che l’utilizzo di una crema per il viso ideale per le proprie abitudini quotidiane, può consentire un valido equilibrio naturale per quanto riguarda una buona idratazione.

Col trascorrere del tempo, se si provvede a usare una crema viso appropriata, questo vi darà la possibilità di poter contare su una cute perfettamente morbida e levigata. Così da avere la pelle del viso sicuramente meno segnata dalle linee dovute dal tempo che passa.

Come capire se si è di fronte a una buona crema

Allo stato attuale si trovano ancora dei detergenti e prodotti cosmetici che contengono internamente degli elementi molto nocivi, per il benessere delle persone. Oltre ciò, possono risultare dannosi anche per l’ambiente che ci circonda. Tra queste sostanze altamente pericolose troviamo, per esempio, i parabeni. Poi ci sono i tensioattivi, la paraffina, PFAS e le microplastiche.

Ecco perché è sempre consigliabile optare per delle creme viso di eccellente qualità, per la cura della propria cute.

Considerate che non sempre il prezzo superiore va a indicare un aspetto qualitativo migliore.

Difatti spesso una buona crema viso si può trovare pure nei discount, pagandola con un prezzo decisamente interessante se paragonato a quello costoso delle marche più famose.

Ci sono diverse persone che non sanno individuare il prodotto più sicuro e di alta qualità. Per poter capire se si tratta di un buon prodotto cosmetico, è fondamentale leggere con accuratezza la lista dei vari ingredienti. Quest’ultima si definisce con la sigla INCI, che si può controllare anche mediante l’utilizzo di apposite applicazioni in forma gratuita. In modo tale da riuscire a controllare se si tratta di una crema di qualità.

Una delle migliori applicazioni è quella di Greenity, che permette di accedere alla spiegazione degli ingredienti presenti nella crema.

Ogni ingrediente ha la peculiarità del colore, che può variare dal rosso al verde e che ci segnala il grado di pericolosità.

Oltre ciò, andando a cliccare sul nominativo, si può pure verificare a cosa serve quel determinato elemento.

La migliore crema costa pochissimo! Ecco qual è

Una delle creme migliori in assoluto che si possono trovare in ambito commerciale, è quella per il viso all’estratto di magnolia inclusa nella linea eco-bio Amo Essere ECO, che costa soltanto 2,99 euro.

Questa categoria si può trovare in vendita a un prezzo molto basso da Eurospin.

Esattamente si tratta di una linea di prodotti cosmetici completa, utili per la cura della pelle. Sono tutti cosmetici studiati e realizzati con degli ingredienti naturali e tutti verdi e hanno dei packaging costituiti dalla plastica riciclata.

Questa linea di prodotti eco-bio è realizzata da Pierpaoli, un’azienda di cosmesi eco-bio di Senigallia. Parliamo di un marchio che risale al 1939 e sembra aver realizzato nel 2005 per la rete del Commercio Equo e Solidale la linea di igiene casa e persona Equosolidale ed Ecobiologica in Europa.

La crema viso di cui vi stiamo parlando sembra rispondere ai requisiti di sicurezza, infatti la sua etichetta è stata valutata dall’app Greenity . Il suo INCI è stato analizzato e considerato “molto buono”.

Vediamo qui di seguito gli ingredienti di questa crema.

Aqua

Ethylhexyl stearate

Cetearyl alcohol

Glycerin

Glyceryl stearate se

Caprylic triglyceride

Aloe barbadensis leaf juice

Sodium stearoyl glutamate

Xanthan gum

Lecithin

Tocopheryl acetate

Panthenol

Prunus armeniaca kernel oil

Rosa damascena flower extract

Citric acid

Tocopherol

Salix alba park extract

Ascorbyl palmitate

Magnolia grandiflora leaf extract

Punica granatum seed oil

Iris pallida root extract

Hibiscus sabdariffa flower extract

Phenethyl alcohol

Ethylhexyglycerin

Phenoxyethanol

Dehydroacetic acid

Sodium benxoate

Potassium sorbate

Benzyl alcohol.

Quanto detto fa capire come per aver dei prodotti di qualità non ci sia bisogno di spendere chissà quanto e non occorre prendere come riferimento chissà quali marche. Inoltre per capire se abbiamo una crema buona basterà utiizzare l’app detta e essere quindi più sicuri.

Con tre euro insomma potrete avere una buonissima crema, senza alcun inganno. Provare per credere e per avere finalmente un pelle ben idratata e sana.