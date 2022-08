Covid: una bambina di 5 anni trasferita d’urgenza al Bambino Gesù

By

Una bambina di origini calabresi è stata trasferita e ricoverata d’urgenza all’ospedale del Bambino Gesù a Roma per delle complicazioni da Covid. A quanto pare si riscontra una grave insufficienza epatica acuta relativa alla positività da Covid. La bambina è in pericolo di vita e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

A quanto pare il tutto è da ricondursi alla sua positività al Covid. Al momento le condizioni sono tragiche e la bambina oscilla tra la vita e la morte, mentre i medici fanno il loro possibile per salvarla.

Vediamo in che modo è stata trasferita e le sue condizioni attuali.

Il trasferimento d’urgenza della bambina

La bimba calabrese di appena 5 anni è positiva al Covid ed è attualmente ricoverata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.



Per poter trasferire la piccola in totale sicurezza e in maniera repentina, date le sue condizioni tragiche è stata messa su un volo dell’Aeronautica Militare, che l’ha prontamente portata al Bambino Gesù.

L’aereo con a bordo la piccola è atterrato ieri sera intorno alle 19 all’aeroporto di Ciampino a Roma. Il mezzo utilizzato per il delicato spostamento è stato un C130J dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme.

La bambina partita dell’Ospedaliero Annunziata di Cosenza ha volato verso Roma grazie ad un aereo militare, che in poco tempo l’ha portata a Ciampino e da qui, a bordo di un’ambulanza pronta ad accoglierla, la bambina in pericolo di vita è stata trasferita al Bambino Gesù di Roma.

Il volo sanitario a bordo di un mezzo militare è stato disposto rapidamente su richiesta della Prefettura di Cosenza.

Le condizioni della piccola

La bambina è stata trasferita ieri in serata all’ospedale Pediatrico il Bambino Gesù di Roma dove i medici stanno facendo il possibile per aiutare la piccola, arrivata in condizioni tragiche.

A quanto pare, la bambina i soli 5 anni è positiva al Covid e ciò l’ha portata ad avere una gravissima insufficienza epatica che potrebbe portarla alla morte. Al momento le sue condizioni sono precarie e i medici lavorano giorno e notte per poterla salvare.

Al momento non si possono fare pronostici sul futuro della bambina, ma speriamo che possa tornare presto ad abbracciare i suoi genitori.