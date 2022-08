Covid, nuova variante in Sud Africa: mix tra Delta e Omicron

Sempre Peacock ha inoltre, tramite un post su Twitter, approfondito le questioni riguardanti a un altro mix Delta-Omicron. Sarebbe una variante del covid ricombinato a “sandwich”, si legge nel tweet, dal nome “Xaw“. Pare che tali schemi di mix tra le varianti, intercettati in Sud Africa, al momento siano quelli più complessi studiati dai ricercatori.

Al momento i numeri delle varianti mix rimangono bassi, ma in Africa le autorità hanno alzato l’allerta soprattutto su Xay, iniziando a tracciare e a segnalare la nuova variante nei grafici di diffusione dell’epidemia.

Lo rende noto ancora Tulio de Oliveira, tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Il capo del CERI della Stellenbosch University ha informato di aver preso questa decisione per motivi di trasparenza, e per aiutare le autorità a identificare le evoluzioni del Sars-Cov-2.

In the sake of transparency & helping our government and the world to identify and characterise evolution of SARS-CoV-2, our weekly NGS-SA report already present the ‘XAY’ Delta-Omicron recombinant in green bars in the most recent epidemiological weeks. pic.twitter.com/JrluteVwEW

— Tulio de Oliveira (@Tuliodna) August 26, 2022