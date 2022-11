Covid, nel dl aiuti ter salta la sospensione delle multe per i non vaccinati

Non vi è riferimento alla sospensione delle multe per i non vaccinati nel pacchetto di emendamenti depositato dal governo nel dl aiuti ter.

Non si esclude in futuro un ritorno sul tema delle multe per i non vaccinati, ma al momento nelle 4 proposte di modifica del dl aiuti ter non vi è traccia dell’emendamento annunciato dal governo riguardo il congelamento delle multe.

Covid, dl aiuti ter: nessun emendamento nonostante le promesse

Era stata soprattutto la Lega nelle scorse ore a pressare per un congelamento delle multe per chi, in periodo di obbligo vaccinale, aveva deciso di non portare a termine il ciclo. In discussione alla Camera dunque, il tema non è poi stato introdotto nei 4 emendamenti che il governo ha depositato in commissione speciale.

Le multe al centro della discussione erano quelle riferite agli over 50 che, prima del 15 gennaio 2022, non erano risultati vaccinati contro il Covid per una sanzione di 100 euro, insieme a chi non aveva effettuato la terza dose. Ma anche il ministro dei rapporti con il Parlamento aveva promesso nuove misure al riguardo.

Luca Ciriani di Fratelli d’Italia aveva chiesto l’inserimento della discussione, Salvini invece la cancellazione delle sanzioni immediata. Un provvedimento in itinere, aveva dichiarato Luca Coletto del dipartimento di Sanità della Lega, che punti a una sanatoria delle multe per “una pacificazione nazionale sul tema Covid”.

Ma le promesse fatte ai No Vax non sarebbero ancora state rispettate, visto che nelle nuove quattro proposte dello slittamento al prossimo giugno per le sanzioni non vi è alcuna traccia.

Pacchetto emendamenti: le quattro proposte di modifica del dl aiuti ter

Il decreto aiuto ter dovrebbe approdare in Aula il prossimo martedì, dopo i nuovi quattro emendamenti e proposte di modifica.

Le proposte riguardano i mutui prima casa per i giovani under 35, con un’estensione della garanzia che arriva all’80% fino alla fine dell’anno, in caso il tasso del finanziamento superi quello medio trimestrale.

Presente anche nel pacchetto di nuovi emendamenti una norma che entra nel decreto aiuti ter, per la proroga fino al 2023 del bonus ricerca e sviluppo e al 16 dicembre quella per il pagamento, insieme a un’altra misura sui finanziamenti Simest in ambito PNRR.

Nel decreto aiuto ter dovrebbe confluire anche la proroga al 18 novembre degli sconti sulle accise dei carburanti. Per quanto riguarda la proposta di annullare le multe ai No Vax, vi era stato pare nei giorni scorsi l’ok da parte del Mef. Il tema di discussione potrebbe in ogni caso essere ritrattato nei prossimi giorni, in un ulteriore provvedimento che potrebbe riguardare tutta la materia di sanzioni relative al Covid.