E’ morto per Covid all’ospedale Spaziani Alessio Incitti, giovane cuoco dell’istituto Alberghiero di Ceccano: domani i funerali.

La notizia della morte del 30enne è stata data direttamente dalla Asl, tramite il bollettino giornaliero. Alessio si è spento nella mattinata di oggi: era affetto da distrofia muscolare.

Morto per Covid il cuoco 30enne Alessio Incitti

Tanti i messaggi sui social per Alessio Incitti, cuoco 30enne di Ceccanomorto per Covid nella mattinata di oggi. Il giovane era affetto da distrofia muscolare, era noto in città per le sue esperienze da chef nella zona, e soprattutto nell’istituto Alberghiero che aveva frequentato con eccellenti risultati da studente e che gli aveva permesso di effettuare diversi stage.

Negli scorso giorni era risultato positivo al Covid, e nelle ultime ore le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate. Il 30enne – con patologie pregresse – si è spento all’ospedale Speziani di Frosinone, dove era ricoverato. I funerali si terranno nella giornata di domani alle ore 15:00 alla Chiesa Santa Maria a Fiume.

Lutto a Ceccano: l’addio ad Alessio Incitti di tutta la comunità

Lutto all’istituto di Ceccano (Frosinone). Diversi colleghi, studenti e professori della scuola sul web e sui social hanno voluto salutare Alessio con un post, una frase e una foto.

“Non ho parole per descrivere il mio stato d’animo attuale ti voglio ricordare con il sorriso nel giorno dell’ esame di qualifica!”, scrive un insegnante che ha condiviso oltre alla toccante didascalia anche alcune foto insieme al 30enne.

Tanti concittadini si sono stretti attorno alla famiglia, dopo la notizia della morte del ragazzo arrivata nella mattinata di oggi. “Sei stato uno dei primi alunni all’Alberghiero di Ceccano. Ci accoglievi sempre con il tuo splendido sorriso, i tuoi compagni gareggiavano tra di loro per chi ti potesse portare fuori a fare una “corsetta” in carrozzina” ricorda ancora su Facebook una professoressa.