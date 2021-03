Covid, in Germania il lockdown proseguirà fino al 18 aprile

Il lockdown in Germania non si concluderà il prossimo 3 aprile, ma proseguirà fino al prossimo 18 aprile. Angela Merkel ha esteso così le restrizioni nel tentativo di abbassare la curva dei nuovi contagi da Covid-19.

In Germania saranno inasprite le misure restrittive

La decisione è stata presa al termine della Conferenza, durata 12 ore, di Angela Merkel con i premier regionali e il Governo. Oltre alla prosecuzione del lockdown, saranno anche inasprite le misure restrittive nel periodo pasquale. Infatti, dal 1 al 5 aprile, in Germania saranno limitate le visite private ad un massimo di cinque persone. Ma non solo. Perché solo una delle persone potrà essere esterna al nucleo familiare.

Inoltre, durante il periodo di Pasqua, i negozi di alimentari potranno rimanere aperti solo sabato 3 aprile, mentre le gastronomie dovranno rimanere chiuse. Inoltre, le chiese potranno celebrare le messe soltanto online.

“Non abbiamo sconfitto il virus” ha detto Angela Merkel al termine della Conferenza. “Il virus non si arrende” ha continuato la cancelliera, ribadendo che la situazione in Germania è “molto grave” a causa della crescita esponenziale dei casi di Coronavirus. La situazione, inoltre, è aggravata dalla pressione sulle terapie intensive negli ospedali tedeschi, anche a causa delle diffusione delle nuove varianti più contagiose.

Merkel: “Siamo di fronte ad una nuova pandemia”

“Siamo sostanzialmente di fronte a una nuova pandemia. Un nuovo virus dello stesso tipo ma con caratteristiche completamente diverse: più letale, più contagioso, per più lungo tempo”.

E ha continuato: “Non dobbiamo scoraggiarci per questi passi indietro, al contrario devono darci più forza”.

Tra le altre misure introdotte per scongiurare la diffusione di Covid-19, in Germania è obbligatorio l’uso della mascherina quando si viaggia in auto con qualcuno non appartenente alla famiglia. Inoltre, come in Italia, sono vietati gli assembramenti all’aperto.

La conferenza, durata come detto ben 12 ore, ha generato disaccordo. Il particolare, sì è dibattuto sul tema delle “vacanze all’estero”. Infatti, in Germania, gli abitanti possono recarsi a Maiorca, ma non possono andare in uno dei Land dove l’incidenza del Covid è più bassa.