Milioni di persone nuovamente in lockdown in Cina. Dopo aver individuato alcuni positivi, il Governo ha deciso di intervenire per contenere i nuovi focolai Covid-19.

Nuova stretta in Cina per contenere i contagi. Le restrizioni e il lockdown ha bloccato le città industriali di Shijiazhuang, Shenzhen, Dalian, Guangzhou e Chengdu

Covid in Cina: milioni di persone tornano in lockdown

In Cina i cittadini stanno ancora facendo i conti con la politica “tolleranza zero”, chiamata anche “zero contagi” in questi mesi. Da Pechino le direttive di un nuovo lockdown hanno interessato milioni e milioni di persone, costrette a rimanere a casa per 5 giorni, senza la possibilità di lasciare la propria abitazione.

Una situazione di disagio per gli abitanti, che negli scorsi mesi hanno anche avuto difficoltà – a causa delle chiusure – nell’accedere al cibo in alcuni casi.

E’ l’ennesima mossa estrema presa dai vertici cinesi, che nonostante il malcontento degli abitanti, da tempo stanno andando avanti con questa politica per cercare di bloccare sul nascere possibili focolai.

Una politica che ha portato alla chiusura però di importanti attività commerciali del Paese, considerando che le città colpite dalle restrizioni sono centri industriali fondamentali per l’economia del paese.

Secondo uno studio condotto da Capital Economics infatti, le mosse di Xi Jinping avrebbero contribuito a dare una bella battuta d’arresto all’industria cinese. Si, perché sono 41 le città in lockdown al momento (mai così tante dall’aprile 2022) responsabili del 41% del Pil di tutto il Paese.

Cina, lockdwon chiude asili e scuole: stretta di 5 giorni

Non è solo l’economia però a frenare in Cina. Anche la vita di ogni giorni dei cittadini è compromessa dalle continue misure di contenimento – stavolta massicce – del Governo.

A Guangzhou – vicino a Hong Kong – le lezioni, che sarebbero dovute iniziare a breve, sono state posticipate, sia delle scuole medie e superiori che degli asili, così come delle elementari. Sospese quelle già iniziate; chiusi anche autobus e metro.

La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di 5 positivi, contagiatisi localmente, che ha fatto scattare il lockdown fino a sabato.

A Dalian, nella regione del Liaoning, sono quasi 3 milioni le persone costrette a casa per 5 giorni. Così come a Shenzhen, regione del Guangdong, dove 4 distretti – per 9 milioni di residenti – sono stati chiusi.

Per quanto riguarda la capitale, non si registrano ancora blocchi e restrizioni, anche se sono stati sconsigliati gli spostamenti e i viaggi in entrata e in uscita. Sempre a Pechino i residenti vengono giornalmente monitorati.