Il Giappone spera che nuove restrizioni possano fermare un recente aumento di casi di coronavirus. Il primo ministro, Yoshihide Suga, è pronto a dichiarare uno stato di emergenza mirato per Tokyo, Osaka e altre due prefetture, a solo tre mesi di distanza dalle Olimpiadi di Tokyo.

L’arrivo delle varianti del virus in Giappone: rapido aumento dei casi

Il primo ministro giapponese ha subito pressioni per agire, dopo un forte aumento delle infezioni nella capitale, a causa delle nuove varianti del virus, che stanno causando gravi epidemie a Osaka e nelle due prefetture vicine di Hyogo e Kyoto. Si tratta del terzo stato di emergenza del Giappone dall’inizio della pandemia, che questa volta coinciderà con la Golden Week, diversi giorni di vacanza, durante i quali normalmente si verifica un forte aumento dei viaggi nazionali.

Il Giappone ha avuto un’epidemia di Covid-19 relativamente esigua, con 9.800 morti e poco più di mezzo milione di casi, nonostante l’assenza di lockdown generali, come avvenuto in altri paesi del mondo. Ma l’emergere delle varianti, che rappresentano circa l’80% dei casi a Osaka e Hyogo, e la pressione sui servizi sanitari rischiano di mettere in ginocchio il Paese.

Che cosa prevede lo stato d’emergenza

Le misure entreranno in vigore nelle quattro aree, che coprono circa un quarto della popolazione giapponese e un terzo della sua economia, da domenica almeno fino all’11 maggio, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Nel rispetto dello stato di emergenza, bar e ristoranti saranno tenuti a chiudere, mentre eventi su larga scala, come partite di calcio e baseball, si terranno a porte chiuse. Chiuderanno anche i grandi magazzini e i centri commerciali, così come parchi a tema, teatri e musei.

I giapponesi contro le Olimpiadi

All’inizio di questa settimana, il primo ministro Suga ha insistito sul fatto che le misure di emergenza non avrebbero influenzato i preparativi per i Giochi di Tokyo. Eppure il virus ha già causato l’interruzione della staffetta della torcia, che si è svolta in un parco vuoto a Osaka. Ma l’ostacolo principale al via libera sembra essere la forte impopolarità dei Giochi Olimpici nella popolazione. Infatti, quasi il 75% dei giapponesi si giudica vulnerabile e ritiene che l’arrivo di migliaia di atleti e accompagnatori da 200 nazioni diverse metta a forte rischio la sicurezza della nazione.

