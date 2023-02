Covid, Camera Usa abolisce obbligo vaccinale per i turisti stranieri

Negli Stati Uniti si è deciso di abolire l’obbligo di vaccino per i turisti stranieri e la legge è passata con poca maggioranza.

Sono stati infatti 227 i voti a favore, fra cui c’erano tutti quelli dei Repubblicani. Quelli contrari erano 201 ma a questo si aggiunge anche il parere contrario della Casa Bianca, che sicuramente ha una rilevanza non indifferente.

Stop all’obbligo vaccinale per i turisti in Usa

Nonostante la Casa Bianca non sia favorevole, la Camera ha deciso per lo stop dell’obbligo vaccinale per i turisti stranieri. La decisione è il risultato di una votazione che ha raccolto 227 voti favorevoli contro 201.

Il motivo di questo poco margine è forse dovuto alla presenza della variante Kraken, che continua a correre negli Stati Uniti ma anche le altre stanno facendo aumentare i contagi, in particolare lo Stato che ne ha dei più è il Minnesota.

Anche se il quadro è abbastanza grave, la Camera ha deciso di abolire l’obbligo di vaccino per il Covid agli stranieri che arrivano negli aeroporti americani. Questa era una delle ultime restrizioni legate alla pandemia, che era rimasta in vigore.

Tutti i Repubblicani si sono detti favorevoli e a loro si sono aggiunti 7 Democratici mentre dalla Casa Bianca fanno sapere che queste restrizioni hanno permesso ai viaggiatori di muoversi in modo sicuro e riducendo la diffusione del virus, quindi è una scelta irresponsabile eliminarle.

Gli ultimi aggiornamenti

Oltre alla situazione americana, come sempre a destare preoccupazione è quella cinese ma gli esperti hanno evidenziato che non sono emerse nuove varianti durante la recente pandemia che ha colpito il Paese fra il 14 novembre e il 20 dicembre 2022.

Grazie a un’analisi condotta su campioni di casi a Pechino e pubblicata su diverse riviste in materia, è stato possibile dimostrare che i contagi sono stati causati da ceppi di Covid già esistenti, in particolare Omicron.

Poco dopo questa notizia ne è arrivata un’altra che a differenza della prima, non ha fatto tirare un sospiro di sollievo, almeno in parte. Negli Stati Uniti infatti la Camera ha tolto, come dicevamo, l’obbligo vaccinale per i turisti stranieri e questo ha preoccupato molto la Casa Bianca.

Tuttavia, l’Oms ha fatto sapere in queste ore che i contagi da Covid stanno scendendo sensibilmente. A livello globale sono stati registrati circa l’89% di casi in meno e la percentuale è leggermente minore anche per quanto riguarda i decessi.

Il bollettino settimanale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non è molto roseo, tuttavia parla di un virus che si sta dimostrando meno dannoso, sebbene i dati siano incompleti perché ci sono ritardi nelle segnalazioni e una riduzione dei test.