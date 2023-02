Costanzo, l’ultima apparizione in TV: il dettaglio sfuggito a tutti | VIDEO

By

In questa ultima apparizione di Costanzo, prima della tragica morte, c’è un dettaglio che è sfuggito anche ai più attenti.

Una morte improvvisa quella di Maurizio Costanzo, il grande Re della televisione italiana. Un uomo a tutto tondo, un giornalista di successo e autore di canzoni o sceneggiati tra i più famosi ad oggi. L’intrattenimento serale del Maurizio Costanzo Show era un must per tutti da più di 30 anni, dove sono nati personaggi e talenti.

Costanzo aveva il grande dono di stare un passo indietro, lasciando che le persone potessero parlare e farsi conoscere. Nell’ultima intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, un triste dettaglio è completamente sfuggito.

Maurizio Costanzo: l’addio tra lacrime e ricordi

Maurizio Costanzo, giornalista e autore di successo, ha lasciato questo mondo improvvisamente. Le sue condizioni di salute non erano note, ma sembra che fosse ricoverato presso una clinica romana per alcuni problemi al cuore.

La moglie, Maria De Filippi, non lo ha lasciato un secondo allontanandosi solo per continuare a fare il suo magistrale lavoro e registrare i programmi della settimana. In un solo attimo, la notizia della morte divulgata dal suo ufficio stampa ha lasciato tutti senza parole.

Il giornalista lascia una grande eredità, tra programmi televisivi e personaggi che lui stesso ha “scoperto” sul palco del Maurizio Costanzo Show. La grande perdita ha toccato nel vivo i telespettatori e tutti coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo: quando un uomo di questo calibro scrive una parte della storia è impossibile non restare senza parole, dopo il suo addio.

L’autore era sposato con Maria De Filippi sin dal 1995 e nella sua vita ha avuto tre figli. Due dalla seconda moglie, Camilla e Gabriele, mentre uno adottato con la De Filippi di nome Saverio.

Ultima intervista a Verissimo: il dettaglio sfuggito a molti

Il dettaglio è sfuggito a molte persone durante l’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin, in collegamento per Verissimo su Canale 5. Era l’8 gennaio 2023 e Costanzo si è confidato con Silvia su vari aspetti della sua vita privata.

Il giornalista ha raccontato del suo primo incontro con Maria De Filippi, lui più grande e con tre matrimoni alle spalle. Ha capito subito che quella sarebbe stata la donna della sua vita.

Poi ha parlato dei suoi figli e dei nipoti, con l’emozione che ha provato quando è stato chiamato papà per la prima volta.

In questi giorni l’intervista è stata ripresa sui social, per ricordare il grande giornalista e conduttore. I commenti sono sempre tantissimi e positivi nei suoi riguardi, essendo un grande uomo di cultura con quel mix ironico che non piaceva a tutti.

Il dettaglio però è sfuggito ed emerge solo ora, infatti in molti hanno notato qualcosa di strano nella sua voce. Ascoltandolo bene – commentano – si notava già che non stesse benissimo. Una inflessione di voce differente dal solito, un modo di fare particolare e che poteva già far pensare.

Dopo poco più di un mese ha lasciato questo mondo, non pronto ad una perdita di tale calibro.