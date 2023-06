Costanza Caracciolo ha confessato di soffrire di diastasi addominale: “Commenti morbosi sul mio peso”

L’ex velina Costanza Caracciolo ha rivelato di soffrire di diastasi addominale e di aver ricevuto commenti orribili sul suo aspetto. La bionda siciliana, moglie dal 2019 di Christian Vieri, è madre di due bambine, e sarebbe stata proprio la seconda gravidanza ad averle causato il rilassamento e il distacco dei muscoli addominali. Benché abbia sempre fatto sport e vada spesso in palestra, pare che ciò non sia servito a nulla per rimediare al problema, ed ora sta valutando l’idea di sottoporsi ad un’addominoplastica. La diastasi di cui soffre è un problema che colpisce in particolare le donne appena diventate mamme.

Intervistata dalla rivista Ok, l’ex velina e conduttrice Costanza Caracciolo ha confessato di soffrire di diastasi addominale, un problema estetico che colpisce molte donne dopo aver partorito. La siciliana ha inoltre rivelato di aver ricevuto commenti “morbosi” sul suo aspetto fisico e di non riuscire a buttare giù la pancia nonostante gli allenamenti continui in palestra. Caracciolo starebbe così valutando l’ipotesi di sottoporsi ad un intervento di addominoplastica. Sposata con Christian Vieri, ex calciatore e bomber della Nazionale, è madre di due bimbe, Stella e Isabel, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Costanza Caracciolo soffre di diastasi addominale

“Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze” ha detto Costanza a Ok Salute e Benessere, “Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento (che nel frattempo avevo ripreso) né con le indicazioni del nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale” ha aggiunto l’ex velina.

Caracciolo ha avuto la sua prima bambina, Stella, nel 2018, e a soli 16 mesi di distanza, la secondogenita Isabel. Ciò, come ha spiegato lei stessa, non le ha permesso di seguire una dieta ne tantomeno iniziare un allenamento mirato in palestra. “Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri” ha spiegato al giornale.

La diastasi, ha detto, non le dà solo problemi di natura estetica, ma anche altri legati a schiena e digestione. Oltre a provare dolore alla parte bassa della schiena, soprattutto se alle prese con attività pesanti, ciò le ha provocato anche problemi alle anche e al bacino. Per questo le sarebbe stato consigliato di intervenire chirurgicamente, e ora Costanza starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di sottoporsi all’intervento di addominoplastica.

“Oltre all’intervento per riavvicinare i muscoli addominali, eseguito in laparoendoscopia, si potrebbe infatti anche associare l’addominoplastica. Consente di eliminare la pelle in eccesso. Sono sincera, non ho ancora deciso se farlo o no” ha confessato, aggiungendo di aver ricevuto commenti anche “morbosi” sul suo aspetto fisico.

“La diastasi può creare un disagio interiore” – ha voluto sottolineare l’ex velina – “Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso o a eventuali nuove gravidanze. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle”.