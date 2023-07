Cos’è l’aspartame e in quali alimenti si trova

Sai cos’è l’aspartame e dove si trova? Probabilmente ne hai sentito parlare, ma non sai di preciso in quali cibi puoi trovarlo. Ecco tutto quello che devi sapere sull’aspartame.

Quando si parla di aspartame sorge spontaneo chiedersi se è cancerogeno. Questo additivo molto diffuso è presente in molti cibi, ma non tutti sanno dove si può trovare. Scopriamo allora in quali alimenti puoi trovare questo additivo e se è cancerogeno.

Che cos’è l’aspartame

L’aspartame è un additivo artificiale intenso, a basso tenore calorico, che ha l’aspetto di una polvere bianca e inodore. L’utilizzo in Europa è autorizzato come additivo alimentare in diversi alimenti e anche nelle bevande.

Da oltre 30 anni questo edulcorante e i suoi derivati sono sotto osservazione per capire se fanno male o se se sono innocui, ma c’è da dire che in diversi Paesi il suo consumo è considerato sicuro per l’uomo.

Tuttavia, lo scorso maggio l’Oms ha stabilito le nuove linee guida sui prodotti definiti Nss (Non-sugar sweeteners) che non contengono zucchero, consigliando di non usare dolcificanti non zuccherini per la dieta. In questa categoria sono compresi sia l’aspartame che altri prodotti, fra cui anche la stevia e suoi derivati.

Consigli da parte dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso nel documento emanato che è preferibile non usare gli Nss, quindi anche l’aspartame, per tenere il peso sotto controllo. Quando consigliato dall’Oms trova fondamento dal fatto che usare Nss non dà benefici nella perdita di peso e quindi neanche ne ridurre il grasso corporeo.

Non solo, in questa revisione fatta dall’Oms si legge anche che l’utilizzo a lungo termine dei cosiddetti Nss, quindi anche di aspartame, può portare effetti indesiderati. Fra i più pericolosi l’Oms indica le malattie cardiovascolari, il rischio di diabete di tipo 2, potenziale decesso per gli umani adulti.

La decisione il 14 luglio sugli effetti cancerogeni dell’aspartame

A questo punto è lecito domandarsi: ma l’aspartame è davvero cancerogeno? L’Oms ancora non si è espressa in merito a questa questione, ma pare che qualcosa dovrebbe emergere il 14 luglio prossimo. A pronunciarsi sarà l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), che collabora con l’Oms per scopi di ricerca.

Il 14 luglio quando ci dovrebbe essere un consiglio a cui prenderà parte un team di esperti, per decidere se ritenere cancerogeno o no l’aspartame. Nel caso l’aspartame dovesse essere ritenuto cancerogeno, molte aziende potrebbero essere danneggiate da questa decisione, soprattutto quelle che lavorano per produrlo.

Nel corso degli anni sono stati condotti vari studi sull’aspartame in animali da laboratorio, che hanno messo in evidenza possibili effetti negativi sull’organismo umano, ma finora nessuno ha dimostrato l’esistenza reale di un rapporto causa-effetto tra questi fenomeni. La decisione finale spetta comunque a Jecfa, un comitato scientifico internazionale specializzato sugli additivi.

L’aspartame in quali cibi si trova

Anche se la maggior parte delle persone pensa che l’aspartame si trovi solo nelle bustine che si ha l’abitudine di usare per dolcificare il caffè o altre bevande, in realtà questo additivo si trova in diversi alimenti.

Oltre che in molte bevande, viene usato nelle confetterie, nei prodotti di pasticceria, nelle gomme da masticare e in tutti i cibi destinati alla dieta per la perdita di peso. La presenza di questo additivo, come prevede la legge, è attestata da una E.