“Cosa succede?” Serena Bortone fugge dallo studio: obbligata a lasciare la diretta | VIDEO

Serena Bortone durante la diretta di Oggi è un altro giorno ha lasciato lo studio. Ecco cosa è accaduto.

Serena Bortone è una conduttrice televisiva che in questi ultimi anni ha conquistato il pubblico grazie al suo programma pomeridiano Oggi è un altro giorno che è tornato sugli schermi di Raiuno per la sua terza stagione.

La donna ha cominciato a presentare lo show a cominciare dal 2020, e la trasmissione era nata per dare agli italiani approfondimenti riguardo la situazione della pandemia del Covid-19.

Serena Bortone costretta a fuggire dallo studio

Successivamente a queste tematiche sono state affiancate altre riguardanti l’intrattenimento e nel giro di poco tempo il format è stato cambiato ed è proprio lo spettacolo il punto cardine di questo show.

La trasmissione ha conquistato sin da subito i telespettatori per via della conduzione della padrona di casa che in modo spigliato diretto e divertente intrattiene il suo pubblico grazie anche al supporto di alcune presenze fisse nel cast.

Il programma ha avuto un’impennata di ascolti durante il periodo del Festival di Sanremo 2022, dove in studio la conduttrice assieme ad un parterre di ospiti ha dato vita a dei veri e propri siparietti.

Oltre a commentare le serate della kermesse canora la donna e i personaggi dello spettacolo in studio hanno dato vita a momenti di danza e ballo divertendo non solo la gente in studio ma anche il pubblico da casa.

Questa formula ha decretato il successo del programma che in questa nuova stagione sembra aver voluto dare più spazio all’intrattenimento rispetto ad altri argomenti di informazione.

Il programma però ha dovuto fare i conti con la morte della Regina Elisabetta II e nella puntata dell’8 settembre la Bortone più volte ha dovuto interrompere i suoi ospiti per dare il collegamento agli inviati di Londra per gli aggiornamenti sulla salute di Sua Maestà.

Il giorno dopo, il 9 settembre, la puntata è stata interamente dedicata alla morte della Sovrana del Regno Unito lasciando verso la fine un piccolo spazio per la politica, in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

Ma appena cominciata la nuova stagione, la Bortone non appena ha dato il bentornato ai suoi telespettatori si è ritrovata costretta a lasciare lo studio per una ragione ben precisa mostrando il dietro le quinte del programma e gli esterni.

Il video del momento inaspettato

La donna, infatti, nella prima puntata del 5 settembre entrando in studio ha trovato solo i suoi due nuovi ospiti fissi, Francesco Oppini e Laura Freddi mentre non ha trovato coloro che sono con lei già dalle passate edizioni.

Per questo motivo, la Bortone è fuggita dalla studio e si è recata all’esterno per cercare i suoi collaboratori tra cui Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Romina Carrisi e Massimo Cannoletta.

Io amo questo programma…la Bortone che fugge dallo studio…che siparietto…non oso immaginare cosa accadrà quando commenteranno nuovamente il Festival di Sanremo…

Grazie RAI! PIC.TWITTER.COM/RJ9PJP0HNO — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 16, 2022

Dopo averli trovati, la conduttrice gli ha trascinati in studio e ha chiesto loro come mai stessero altrove e a rispondere è stata Jessica Morlacchi spiegando che stavano cercando un modo per farsi notare da Amadeus e partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

La Bortone stando al gioco ha risposto all’ex cantante dei Gazosa dichiarando di aver paura di essere stata abbandonata.

“Pensavo che mi aveste abbandonato! Qui già c’è sindrome abbandonica a gogò”

Con queste parole la Bortone e tutti i suoi ospiti fissi hanno dato il via alla nuova stagione di Oggi è un altro giorno facendo capire che anche quest’anno terranno compagnia per tutti questi mesi ai telespettatori in modo molto particolare.

In molti sul web si sono trovati divertiti da questo momento e non aspettano altro di vedere tutto il cast alle prese con i commenti del prossimo Festival di Sanremo dato che già l’inizio promette molto bene e sicuramente regalerà al pubblico momenti esilaranti.