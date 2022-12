Cosa succede se tieni premuto il tasto numero 0 del cellulare? L’utilissima funzione

Premendo il numero 0 sul nostro cellulare scopriremo una funzione segreta molto utile. Ecco di cosa verremo a conoscenza.

Negli anni ’90 nessuno avrebbe mai immaginato che avremmo avuto la possibilità di inviare foto e file audio tramite un telefono cellulare che in quell’epoca stava spopolando nelle sue prime versioni.

Basti pensare che i primi cellulari messi in commercio avevano delle dimensioni molto ingombranti a tal punto che chi ne possedeva uno, oltre a spendere una cifra considerevole, utilizzava anche una borsa per il suo trasporto.

Numero 0: a cosa serve digitarlo sul cellulare

Diversamente da adesso, il suo utilizzo era solo per ricevere ed effettuare chiamate e solo in un secondo momento furono introdotti gli SMS utili per le comunicazioni brevi ed efficaci tramite un messaggio.

All’inizio degli anni 2000, ci fu un vero e proprio boom del telefoni cellulari che modificarono le loro dimensioni e furono anche alla portata di tutti e di tutti i portafogli e molti di loro ebbero un notevole successo.

Ancora oggi, per esempio, i più nostalgici ricordano con affetto il Nokia 3310 che ha spopolato nei ragazzi che hanno vissuto gli anni 2000 ed era visto all’epoca come uno dei telefoni più moderni di sempre.

La sua resistenza agli urti lo hanno fatto diventare uno dei telefoni più memorabili mai esistiti tant’è che oggi sul web si possono trovare dei meme che racconto quanto questo tipo di cellulare era quasi indistruttibile.

Ma i tempi passano e le mode cambiano e siamo arrivati ai telefoni senza tasti e touch screen e grazie alle app possiamo comunicare con i nostri amici e parenti anche facendo delle videochiamate live.

In futuro non si sa cosa potremmo aspettarci ma c’è chi scommette che sarà possibile proiettare degli ologrammi affinché il nostro destinatario possa ricevere il messaggio guardando nell’interezza il mittente.

Le informazioni nascoste

Molte volte, però, questi cellulari di nuova generazione hanno dei costi molto spropositati e quindi cerchiamo di avere un nuovo telefono di seconda mano ma bisogna stare attenti a cosa si va ad acquistare.

Per scoprire se il cellulare che stiamo acquistando è di ottima fatturazione non ci resta che digitare un codice segreto *#0#* che ci permette di conoscere lo stato dello schermo del cellulare e dei suoi altoparlanti.

Le sue condizioni verranno mostrate direttamente sul dispositivo e basta seguire le istruzioni che appariranno per entrare in possesso di tutto quello che ci serve per capire se il dispositivo in questione è di nostro gradimento.

Bisogna però stare attenti a cosa andiamo a digitare, perché alcuni codici possono mettere in atto il ripristino del cellulare e la perdita dei dati personali, quindi è sempre meglio accertarsi di quale cellulare stiamo utilizzando.

Le informazioni che vengono rilasciate con questo codice non sono disponibili su ogni tipo di cellulare, pertanto è sempre meglio accertarsi che qualora vogliamo sperimentare questo metodo, al suo interno non ci siano foto o contatti importanti qualora questo dovrebbe rispristinarsi.

Grazie a questo metodo, possiamo affrontare i furbetti che mettono in vendita dei cellulari le cui prestazioni non sono ottimali come dicono.