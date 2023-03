Cosa succede se premi il tasto numero 06 sul cellulare: attiva una funzione segreta

Che cosa succede se digiti il tasto numero 06 sul tuo cellulare? Si attiva una funzione segreta che nessuno, o quasi, conosce.

Prova a digitare il numero 06 sullo schermo del tuo cellulare e attendi la magia. Ecco quale funzione segreta si attiva in una manciata di secondi.

Tutte le funzioni segrete degli smartphone

Ogni cellulare, soprattutto quello più moderno e ipertecnologico, presenta delle funzionalità che noi ignoriamo completamente. Per quanto possiamo definirci smanettoni ed esperti di moderna tecnologia, ignoriamo in verità tante funzionalità che si possono attivare semplicemente digitando dei numeri sulla tastiera del nostro cellulare.

Anche fori o slot che notiamo sulla scocca del nostro dispositivo o nella parte inferiore o superiore del cellulare, hanno delle funzioni ben precise: non si tratta di errori di design o di meri dettagli estetici ma di componenti super funzionali e dal significato importante.

Per esempio, tu sapevi che il forellino posizionato nella parte inferiore della scocca del tuo cellulare è un altoparlante? E che invece quello posizionato nella parte superiore del cellulare è un microfono secondario che pulisce le chiamate da suoni e rumori fastidiosi?

Insomma, i produttori non realizzano mai un cellulare a caso. Oggi però vogliamo parlarti di una funzionalità segreta che in pochi conoscono. Ecco che cosa succede se digiti il numero 06 sul dispositivo del tuo cellulare.

Cosa succede se digiti il numero 06 sul tuo cellulare

I cellulari hanno delle funzioni segrete di cui non siamo a conoscenza. Grazie però ai tanti esperti di smartphone che hanno deciso di condividere con noi questi segreti e trucchetti, il cellulare non sarà più un mistero nemmeno per chi non è propriamente ipertecnologico.

In tanti stanno provando a digitare sullo schermo del cellulare il numero 06. Tu sai così facendo quale funzionalità segreta si attiva? Se la risposta è no, continua a leggere questo articolo perché rimarrai a bocca aperta nell’apprendere l’importanza di questo codice.

Ti sveliamo immediatamente il segreto. Se componi questo numero e fai partire la chiamata, puoi identificare il codice IMEI del tuo dispositivo. Se fino ad ora per individuarlo hai perso tanto tempo cercando questa voce nelle impostazioni, con questo trucchetto avrai risolto il tuo problema e soprattutto risparmierai tanto tempo.

Come ben saprai, il codice IMEI è una sigla di 15 cifre che identifica in modo univoco un dispositivo. Essenziale per risalire per esempio all’identità di un cellulare e di chi lo possiede, può essere richiesto in varie situazioni.

Talvolta lo si utilizza per esempio per registrare un nuovo prodotto acquistato o per ricevere assistenza rapida o ancora per partecipare a concorsi messi in palio dalle case produttrici. In poche parole, possiamo considerare il codice IMEI come una sorta di documento di identità del nostro cellulare che indica anche il diretto proprietario.

Trovare il codice IMEI, soprattutto quando si va di fretta, è impossibile. Sbirciare tra le impostazioni o il menù del nostro dispositivo ci fa perdere tanto tempo ma con questo codice potrai ottenere la sigla identificativa del tuo cellulare in una manciata di secondi.

Prova anche tu a digitare il numero 06 sul dispositivo del tuo cellulare e scopri immediatamente l’IMEI del tuo dispositivo. Eri al corrente di questo trucchetto? Ma soprattutto, lo utilizzerai?

In tanti, da quando lo hanno scoperto, non possono farne più a meno. Proprio grazie a questi codici segreti che nel gergo tecnico vengono definiti come back Channel, è possibile conoscere gli smartphone in maniera approfondita ma soprattutto usufruire di alcune funzionalità spesso ignorate per via delle tempistiche eccessive per ricercarle.

In pochi minuti e solo digitando un numero, puoi trovare il documento d’identità del tuo cellulare. Siamo sicuri che da oggi sfrutterai anche tu questo segreto per velocizzare la ricerca del codice IMEI.

Il tuo dispositivo non avrà più segreti nemmeno per te! Tanti sono i codici che attivano delle funzionalità importanti e che spesso ignoriamo. Per esempio, sai che cosa succede se digiti sul tuo cellulare *#67#?

Questo codice ti permette di controllare a quale numero il tuo cellulare sta inoltrando le chiamate, soprattutto se sei occupato o quando rifiuti una call. Questo codice vale sia per gli Android che per gli iPhone.

Ancora, se digiti *2205# attiverai una funzione che ti sarà sicuramente utilissima: digitando questo codice, riceverai immediatamente un sms che riporta il saldo della tua SIM.

Invece, se digiti *43# attiverai un’altra funzione importante, quella dell’avviso di chiamata che ti consente di sapere chi sta cercando di mettersi in contatto con te quando sei impegnato in un’altra chiamata. E se vuoi disattivare questa funzione? Ti basterà digitare invece il codice #43#.