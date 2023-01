Cosa succede se premi il 4636 sul cellulare? La funzione nascosta

Basterà solo prendere il cellulare in mano e premere 4636 sul tastierino per scoprire una funzione nascosta e super utile.

Il cellulare ha completamente cambiato la vita di tutti ed è diventato un piccolo contenitore, dove poter mettere la vita al suo interno. Tutto avviene con molta più facilità e velocità, ma non sempre siamo in grado di capire quali siano le sue funzioni più nascoste. È bene capire che ci sono delle funzioni che in pochissimi conoscono e che possono rivoluzionare il modo di usare il celluare ad oggi. Per esempio, il codice 4636 a cosa serve? La sua utilità è unica.

Smartphone, come hanno cambiato la nostra vita

Nell’ultimo decennio si è registrato un aumento dell’uso dello smartphone, proprio perché oramai considerato come parte integrante della propria vita. È un alleato funzionale che contiene ogni tipo di informazione necessaria, per svago – per lavoro sino alla propria situazione finanziaria.

Tutto dentro il contenitore tecnologico, proteggendo i dati con le password o addirittura con il riconoscimento del viso sino all’impronta digitale. Con uno smartphone si possono anche guardare video, ascoltare musica e condividere qualsiasi informazione in ogni parte del mondo.

In pochi sanno che ci sono anche dei codici molto utili, che possono aiutare in determinate circostanze. Il numero 4636 è uno dei questi e gli esperti rivelano la sua funzione primaria.

Codice 4636 sul cellulare: qual è la funzione nascosta?

Diciamoci la verità, oggi uno smartphone è in grado di fare o comandare praticamente tutto. Un modello tecnologicamente avanzato non è più da considerare un semplice telefono, ma un vero e proprio alleato nella vita di tutti i giorni o un assistente veloce ed affidabile.

Non lascia mai il posto in cui viene posizionato ed è ricco di tantissime funzioni che in pochi conoscono. Tante di queste servono ad alleggerire ancora di più il sistema oppure facilitare la vita degli utenti.

Il codice in questione potrebbe non funzionare con i dispositivi meno recenti, in alcuni casi inoltre l’effetto potrebbe non essere quello si aspetta quindi prima di farlo chiedere aiuto e consiglio ad uno specialista. Il *#*#4636#*#* se viene digitato su uno smartphone Android fornisce moltissime informazioni sullo stato della batteria e sul segnale WiFi. Tutto solo grazie a questo numero di quattro cifre.

Ricordarsi sempre che non tutti i dispositivi potrebbero dare queste informazioni, soprattutto quelli non aggiornati o recenti. Ci sono anche altri codici che potrebbero essere di aiuto:

#*#7780#*# per ritornare subito alle informazioni di fabbrica cancellando immediatamente tutti i dati;

#31# per nascondere il numero durante una chiamata e mantenere la privacy

*#06# per ottenere tutte le informazioni IMEI del proprio cellulare

Questi sono codici che vanno bene con il cellulare Android e non iOS, ma ricordarsi sempre di rivolgersi ad un esperto prima di digitare uno o più codici.