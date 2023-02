Cosa significano quei numeri sulle etichette della frutta? Occhio al dettaglio

La frutta è indispensabile nell’alimentazione di tutti noi, proprio per questo, tantissime famiglie ogni giorno ne consumano tantissima. E’ un alimento che non può mai mancare perché fa bene alla nostra salute. Però, prima di acquistarla, ricordatevi di controllare cosa c’è scritto, quei numeri riportati sull’etichetta hanno un significato molto importante: scopriamo di più.

Prima di acquistare qualsiasi prodotto, è bene osservarlo e studiare ogni tipo di componente. Il motivo? E’ fondamentale controllare le sostanze che contengono, inoltre, potrebbero esserci dei dettagli a cui non facciamo caso ma che sono di grande importanza.

Ad esempio, hai mai fatto caso ai numeri scritti sull’etichetta della frutta? Hanno un significato enorme, potrebbero esserti di grande aiuto, perché indicano delle informazioni veramente importanti per il consumatore: scopriamo a cosa servono, rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

A cosa servono quei numeri scritti sulla frutta? Da non credere

Quando acquistate un prodotto, anche non di tipo alimentare, è fondamentale controllare gli ingredienti nell’etichetta. Molti credono che sia una perdita di tempo, ma non è affatto così. L’etichetta contiene delle informazioni importanti, perché ci indicano gli ingredienti da cui è composto, da dove proviene, chi è il produttore oppure se contiene sostanze a cui siamo allergici.

Quando acquistiamo un prodotto, i rischi sono veramente tanti, proprio per questo è necessario leggere l’etichetta. E’ un passaggio fondamentale a cui non si può affatto rinunciare. Ad esempio, moltissime persone, non hanno mai fatto caso ai numeri scritti sull’etichetta della frutta. Se non sapete a cosa servono quelle cifre, ve lo sveliamo noi.

Numeri sulle etichette della frutta: ecco a cosa servono

Come vi abbiamo detto, è fondamentale leggere le etichette degli alimenti confezionati, ma anche di quelli freschi. Ad esempio, quando acquistate della frutta, avrete notato che ci sono dei bollini. Sopra a questi adesivi c’è scritto il nome dell’azienda che produce questo prodotto e anche dei numeri.

Queste cifre indicano il modo con cui è stato coltivato l’ortaggio o il frutto. Insomma, ogni cifra corrisponde al tipo coltura. Se siete in grado di associare il numero al significato, non sbaglierete più. Ad esempio, se avete acquistato un frutto e vedete che nel bollino c’è un codice che inizia 3 o 4, vuol dire che possono esserci pesticidi ma è stato comunque coltivato in modo tradizionale.

Se invece, il codice inizia con 9, non preoccupatevi perché si tratta di un prodotto proveniente da un’orto sicuro e quindi è di altissima qualità. Infine, se all’inizio della cifra trovate il numero 8, significa che l’alimento è un OGM, ovvero un alimento geneticamente modificato.

Ovviamente, preferite sempre i prodotti sani e naturali, evitate di acquistare alimenti che sono stati soggetti a trattamenti chimici, perché potrebbero contenere delle sostanze dannose o aggressive per l’ambiente e anche per la vostra salute.