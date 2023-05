Il rapporto pubblicato lunedì dal consigliere speciale John Durham ha rilevato che l’FBI ha gestito in modo inadeguato alcuni aspetti chiave dell’indagine sui legami tra Donald Trump e la Russia nel 2016, ma non ha trovato prove di una cospirazione tra il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e l’FBI per condurre tale indagine come parte di un complotto dello “stato profondo”.

Il rapporto Durham ha criticato duramente l’FBI per la sua decisione di aprire l’indagine di controspionaggio su Donald Trump, nota come “Crossfire Hurricane” e ha accusato i funzionari di alto livello dell’ufficio di fare affidamento su informazioni grezze e non confermate per continuare l’inchiesta. Il resoconto ha evidenziato anche una serie di altre carenze nella gestione dell’indagine da parte dell’FBI.

Il rapporto Durham e le critiche mosse all’FBI

Gran parte delle critiche mosse all’FBI nel rapporto di circa 300 pagine del consigliere speciale Durham erano già state presentate nel rapporto dell’ispettore generale del dipartimento di giustizia, che sollevò preoccupazioni simili ma alla fine concluse che l’indagine dell’FBI su Trump era giustificata.

Nonostante questa prima decisione, ora, la faccenda ha preso una piega differente e sembra cambiare nettamente direzione in base all’interpretazione di fatti in prevalenza già noti e visionati.

Tuttavia, va precisato che il rapporto Durham è stato ancora più critico del precedente e ha rivelato che l’FBI si è mosso rapidamente basandosi su un suggerimento vago, riguardante potenziali contatti tra un aiutante della campagna di Trump e funzionari russi nel luglio 2016 sulla base di “prove grezze, non analizzate e non corroborate“. Il rapporto ha inoltre sottolineato che tale approccio rappresentava una “deviazione da come si avvicinò l’FBI” alla campagna di Clinton.

Nonostante il resoconto di Durham abbia evidenziato alcune carenze e critiche nei confronti dell’FBI, va sottolineato che non ha scoperto alcuna rivelazione di successo che suggerisse che l’ufficio avesse preso di mira Trump per motivazioni politiche. Inoltre, il rapporto sembra difendere la lunga indagine di Durham.

Tra i contenuti del rapporto, Durham ha affermato che l’FBI è stato più cauto nel trattare le accuse di influenza straniera riguardanti la campagna di Clinton e non ha cercato prove in due casi di governi stranieri, che cercavano di ottenere influenza per Clinton fornendo briefing difensivi, a differenza della scelta di approfondire le informazioni sulla campagna di Trump.

Inoltre ha criticato l’FBI per eccessivo affidamento sui suggerimenti investigativi degli oppositori politici di Trump e per non aver analizzato rigorosamente le informazioni ricevute, il che ha portato alla nomina del consigliere speciale Robert Mueller per indagare sull’ex presidente repubblicano.

Nel rapporto viene spiegato che l’FBI ha deciso di procedere con l’indagine “Crossfire Hurricane” nonostante la mancanza di informazioni da parte della comunità dell’intelligence che confermasse l’ipotesi su cui si basava, e gli agenti dell’FBI hanno ignorato le informazioni che scagionavano le persone chiave nel caso.

È sostenuto nel rapporto finale che l’indagine “Crossfire Hurricane” è stata “innescata” dal dossier Steele, quando in realtà si basava su una soffiata di un diplomatico australiano a Londra, secondo cui un aiutante della campagna di Trump sembrava avere una conoscenza anticipata della Russia che rilasciava informazioni dannose su Clinton.

il rapporto di Durham ha sostanzialmente evidenziato che l’FBI ha fatto affidamento sul dossier per ottenere un mandato di sorveglianza su un ex consigliere di Trump, e che l’FBI non ha divulgato al giudice che ha autorizzato il mandato di sorveglianza alcune informazioni chiave riguardanti il dossier Steele.

I massimi funzionari dell’FBI che hanno supervisionato l’indagine e che hanno lasciato l’ufficio anni fa, hanno sostenuto a lungo di avere il dovere di indagare sulle accuse secondo cui la Russia, un avversario strategico degli Stati Uniti, stava cercando di ottenere influenza con Trump, che non aveva esperienza nel governo.

La consegna del rapporto di Durham al procuratore generale Garland e ai massimi democratici e repubblicani nelle commissioni giudiziarie della Camera e del Senato, diverse ore prima che fosse reso pubblico, segna in gran parte la fine dell’indagine di quasi quattro anni condotta dallo stesso Durham.

La nomina di Durham a consigliere speciale da parte dell’ex procuratore generale William Barr era insolita in quanto era essenzialmente incaricato di indagare su un diverso consigliere speciale ovvero Mueller.

Le polemiche sorte sull’indagine di Trump e come verrà utilizzato il rapporto dal leader

L’indagine di Durham è stata oggetto di polemiche, soprattutto quando Barr ha sollecitato Durham a redigere un rapporto provvisorio poco prima delle elezioni del 2020, una direttiva che ha dato origine ad accuse di interferenza politica impropria.

Nel settembre 2020 uno dei pubblici ministeri della squadra di Durham e l’ex avvocato statunitense ad interim Nora Dannehy hanno scoperto che altri membri della squadra avevano scritto una bozza di rapporto di cui non era stata informata.

Dannehy era arrabbiata e ha detto a Durham che nessun rapporto doveva essere pubblicato prima che le indagini fossero state completate e soprattutto che non si doveva fare affidamento su informazioni contestate che avrebbero potuto influenzare le elezioni. Ha successivamente inviato ai suoi colleghi un promemoria sulle sue preoccupazioni.

Secondo quanto riferito anche dal Guardian, Dannehy era furiosa e ha detto a Durham che è inammissibile fare affidamento su informazioni contestate che avrebbero potuto influenzare le elezioni. Ha scelto di dimettersi poco dopo aver esternato i suoi timori in merito alla vicenda.

Nonostante le aspettative iniziali di Trump che sperava che Durham avrebbe scoperto ovvero il “crimine del secolo“, l’indagine si è rivelata poco proficua in tal senso in tribunale. Solo l’ex avvocato dell’FBI che ha modificato un’e-mail per aiutare a preparare una domanda di intercettazione telefonica si è dichiarato colpevole, mentre due persone che erano state accusate sono state assolte in tribunale, tra cui Igor Danchenko, un ricercatore che era una fonte primaria per il dossier del 2016 che sosteneva i legami di Trump con la Russia.

Dopo la seconda assoluzione, i democratici hanno chiesto la chiusura della squadra di Durham come uno spreco di denaro dei contribuenti. Il rapporto si è concluso senza raccomandare alcun cambiamento totale all’FBI, ma ha suggerito la creazione di una posizione presso l’ufficio di presidenza per fornire la supervisione di indagini politicamente sensibili con il potere di contestare ogni fase delle stesse, comprese le intercettazioni telefoniche.

Durham è un procuratore federale di lunga data, che era il procuratore degli Stati Uniti nel Connecticut durante l’amministrazione Trump ed è stato autorizzato a rimanere nel suo ruolo dall’attuale procuratore generale fino al completamento del suo lavoro.

Due dei casi che Durham ha portato in tribunale si sono conclusi con un fallimento, l’avvocato della sicurezza informatica Michael Sussman è stato assolto dall’accusa di aver mentito all’FBI, e Danchenko è stato assolto dall’accusa di aver rilasciato false dichiarazioni all’FBI.

Durham è riuscito ad ottenere una dichiarazione di colpevolezza da Clinesmith, ex avvocato dell’FBI che ha alterato un’e-mail del governo per giustificare l’intercettazione dell’ex aiutante della campagna di Trump Carter Page. Clinesmith è stato condannato a un anno di libertà vigilata e 400 ore di servizio alla comunità.

Trump ha colto l’occasione al volo nonostante non sia così eclatante come pensasse e ha pensato di sfruttare il rapporto di Durham per confermare le sue affermazioni di un “enorme complotto dello stato profondo” contro di lui, anche se il rapporto non ha raggiunto una conclusione definitiva in tal senso. Inoltre, Trump ha utilizzato le conclusioni di Durham per sostenere che le molteplici indagini criminali in corso contro di lui, tra cui quelle condotte da un altro avvocato speciale nei suoi tentativi di rovesciare le elezioni del 2020 e il suo accaparramento di documenti riservati, sono politicamente motivate. Si è creato un precedente che il leader dei Maga e la sua squadra hanno ora dalla loro parte.

Trump ha scritto su Truth Social che “il pubblico americano è stato truffato, proprio come viene truffato in questo momento da coloro che non vogliono vedere la GRANDEZZA per l’AMERICA!”

Il senatore repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham, alleata di Trump, ha sostenuto che il rapporto mostra che “lo stato di diritto in America è subordinato ai risultati politici. È uno sviluppo e un momento molto pericoloso nella storia americana“.

Alcuni potrebbero considerare ironici i commenti di Graham poiché la stessa accusa è stata spesso rivolta a Trump mentre era in carica, e l’ex presidente ha sfidato lo stato di diritto nel suo tentativo di rimanere in carica nel 2020.

Anche il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan dell’Ohio, uno dei principali alleati di Trump, ha indicato che utilizzerà il rapporto di Durham per rinvigorire la sua indagine su ciò che sostiene essere “l’arma” del governo contro Trump e i repubblicani. Queste accuse sono popolari tra i conservatori pro-Trump, ma finora non hanno avuto successo nel dibattito politico tradizionale.

Secondo molti analisti lo scopo originale di Trump nel richiedere un’indagine sull’FBI è stato quello di creare una sorta di scudo politico per le indagini passate e anche sulle ipotetiche problematiche future, avendo da giocare la carta dell’accanimento politico nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi l’ex presidente ha ottenuto una significativa vittoria. Ha promesso di sventrare l’intelligence e le forze dell’ordine statunitensi che lo hanno costretto a rendere conto di ogni sua azione, se verrà eletto per un secondo mandato nel 2024. La sua forza all’interno del GOP significa che i repubblicani, che potrebbero comunque sfidarlo nelle primarie presidenziali, devono essere nonostante tutto allineati a lui e alla sua linea di pensiero.

Il governatore della Florida DeSantis ha criticato le “agenzie federali armate” che hanno costruito una narrazione sulla presunta collusione con la Russia, affermando che ciò dimostra la necessità di pulire le agenzie coinvolte. Gli scettici dell’indagine hanno sostenuto che la stessa è stata avviata dall’ex procuratore generale Barr sotto forte pressione da parte dell’allora presidente, per indagare su coloro che stavano indagando sulla sua campagna del 2016.

Alcuni analisti hanno suggerito che il fatto che Durham sia riuscito a ottenere solo una condanna in relazione all’indagine sulla Russia e le critiche dell’FBI riprodotte nel rapporto di un precedente ispettore generale, dimostrano che l’indagine era un costoso spreco di denaro istituito per dimostrare una falsa teoria politica.

Andrew McCabe, ex vicedirettore dell’FBI e attuale analista senior della sicurezza nazionale per la CNN, ha definito il rapporto una “commissione politica” finalizzata a punire i nemici di Trump all’interno dell’FBI.

È probabile che le conclusioni di Durham sulle indagini dell’FBI su Trump alimentino il dibattito sulla Russia, Trump, l’FBI e le elezioni presidenziali del 2016, che continua a essere rilevante più di sei anni dopo e mentre Trump si prepara a candidarsi nuovamente per la Casa Bianca.

Il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan ha annunciato di aver contattato il Dipartimento di giustizia per far testimoniare Durham la prossima settimana, il che indica chiaramente che gli alleati repubblicani di Trump cercheranno di utilizzare il rapporto per promuovere i propri obiettivi politici.

Il tycoon stesso ha già utilizzato il rilascio del rapporto per la raccolta di fondi, inviando lunedì un’e-mail che diceva “Sono stato incastrato“. In definitiva, sembra che il rapporto di Durham continuerà ad avere effetti politici significativi.