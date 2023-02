Cosa si sono detti Chiara Ferragni e Fedez sul palco dell’Ariston? Parla Federico Taddia, l’autore degli scatti

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Questa è la voce che sta girando ormai da giorni, da quando cioè è andata in onda in diretta la finale del Festival di Sanremo, il rapper ha baciato in diretta nazionale Rosa Chemical, sua moglie è stata beccata mentre era intenta a fargli una cosiddetta ramanzina. Proprio Federico Taddia, l’autore degli scatti incriminati – che ritraggono la coppia mentre è intenta a litigare sul palco dell’Ariston – ha finalmente rotto il silenzio.

Fedez e Chiara Ferragni – noti ormai come i Ferragnez – sembravano una coppia indissolubile. Sembravano, almeno prima di Sanremo. Adesso non si sa che piega abbia preso la loro storia, ma sicuramente i loro rapporti non sono idilliaci (come testimoniano i loro social, su cui sono sempre attivissimi). Ma qual è la verità?

Cosa sta accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni

Cosa sta accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni esattamente? Tutto è partito – pare – dal bacio del rapper con Rosa Chemical durante la finale di Sanremo. Era seduto in prima fila Federico, questo il suo vero nome. Accanto a lui c’era la madre della moglie da un lato, il padre dall’altro. Dietro c’erano, una accanto all’altra, le sue sorelle, Valentina e Francesca. Erano tutti lì, a osservare la figlia in un caso e la sorella maggiore nell’altro alle prese con la sua primissima conduzione, erano tutti fieri, tutti sorridenti.

Poi, ad un tratto, il delirio: Rosa Chemical arriva, twerka (si dice così, no?), prende Fedez per mano, lo porta sul palco insieme a lui e alla fine della sua canzone lo bacia. Sulla bocca. Davanti a tutto l’Ariston, alle telecamere e alla famiglia di lei. “Che sarà mai successo”, penserà – speriamo – qualcuno. E invece no: a portare i fiori al cantante è, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, proprio la Ferragni, la co-conduttrice della serata. Furiosa visibilmente.

A quel punto il direttore artistico del Festival manda la pubblicità, l’imprenditrice digitale chiama sul palco il marito e gli dice qualcosa. Chiaramente è infastidita, turbata, nervosa. Cosa? Chi lo sa. Anzi no, c’è qualcuno che lo sa: si tratta di Federico Taddia, giornalista e autore del Festival, che è l’uomo a cui dobbiamo la diffusione di quelle immagini ed è anche però l’uomo che custodisce il segreto sul contenuto delle parole della Ferry (così la chiama il marito, che potrebbe diventare a breve ex).

Cos’è successo dopo? Cos’è successo durante? Solo Taddia potrebbe dircelo. Spoiler: potrebbe, ma non lo farà, tranquilli.

Le parole di Federico Taddia

Federico Taddia – dall’alto della sua crudeltà di giornalista (siamo colleghi, possiamo permetterci il lusso di dirlo senza ripercussioni) – per alzare l’hype e creare audience dietro quello che è accaduto tra i Ferragnez durante la finale di Sanremo, ha pensato bene di pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di scatti che ritraggono la coppia mentre è intenta a discutere. Senza però dirci cosa si sono detti.

Il suo post inizia così: “Ridevo” e finisce così “Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento.

Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul back stage: sono solo affari loro”. Nel mezzo tutta una serie di motivi per cui rideva: “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha sca***ta un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”.

Sì, ma qual è la prima frase che ha detto Fedez quand’è salito sul palco? Qual è la risposta di Chiara? Solo Taddia potrebbe dircelo (pt.2). Ma tanto non lo farà (pt.2).

Mentre quindi i fan dei Ferragnez sembrano essere destinati a chiedersi in eterno cosa i loro beniamini si siano detti davvero su quel palco tanto celebre che però potrebbe averli portati a dirsi addio – almeno arrivederci – sui social almeno pare che qualcosa sia smosso.

Quello che aveva fatto riflettere era il fatto che, subito dopo la finale di Sanremo, né Chiara Ferragni, né Fedez, sempre così attivi sui social, avessero pubblicato post, foto e video di coppia. L’imprenditrice digitale, anzi, tornata a Milano a casa loro, aveva pubblicato uno scatto mentre era nel letto con un altro uomo. No, non voleva essere quella una ripicca per il limone, “l’altro uomo” era suo figlio Leone, di quasi cinque anni. E Fedez dov’era? Non nel letto con loro sicuramente.

Considerando il fatto che entrambi condividono sui social praticamente qualunque cosa facciano, è apparso strano a moltissime persone questa “sparizione” della coppia. A mettere altra benzina sul fuoco è stato anche l’ultimo post pubblicato da Fedez, in cui praticamente ha messo insieme le foto di alcuni suoi amici che hanno preso parte a Sanremo con tanto di dedica romantica. Ma attenzione: all’appello manca sua moglie, Chiara Ferragni, che non menziona neanche.

Per appianare la situazione, però, poi, non molto tempo dopo, il rapper ha pensato bene di pubblicare una storia in cui condivide un suo stesso Tweet, che recita così: “Sono fiero di te. Ti amo”, ovviamente rivolto a sua moglie, anche se non c’è nessun tag. Sul profilo della Ferragni, invece, tutto tace ancora adesso.

Ma una domanda sorge spontanea: siamo sicuri che sia stato solo il bacio con Rosa Chemical a rompere gli equilibri della coppia? Probabilmente no. Nel senso che, come molti hanno notato e fatto notare, Fedez non ha fatto altro che fare ombra sulla moglie, durante (quasi) tutto il Festival. Al netto della prima serata, in cui di lui ci sono state pochissime tracce, dalla seconda ha fatto di tutto e di più per attirare l’attenzione su di sé e spostare, di fatto, i riflettori sulla sua persona, distogliendo l’attenzione da tutto il resto, Chiara Ferragni compresa.

Prima il suo dissing pubblico – con tanto di foto di Bignami strappata, che gli è costata non poche critiche – dalla nave da crociera collegata a Sanremo, poi il suo ritorno sul palco insieme a J- Ax, in cui insieme i due hanno chiesto che la cannabis fosse legalizzata e poi solo alla fine il succitato bacio. Insomma, per molti queste sono stati modi del rapper di prendersi la luce della ribalta che sarebbe spettata alla moglie, che oggi quindi potrebbe essere furiosa per tutta la somma di cose successe, non solo per quello che è accaduto con Rosa Chemical.

Ma qual è la verità? Chi può dirlo, solo il tempo – oppure i diretti interessati – ce lo dirà.