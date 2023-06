Cosa si sa della nuova edizione di Temptation Island: dalle nuove coppie protagoniste alla data di messa in onda

C’è molta attesa per l’inizio della nuova edizione di Temptation Island, al via dal prossimo 26 giugno, dopo un anno di pausa. L’anno scorso il “reality delle tentazioni” come è stato soprannominato, non è infatti andato in onda, lasciando il posto a Ultima Fermata, sempre della Fascino di Maria De Filippi, che però non è stato affatto apprezzato dagli spettatori. Il programma torna quindi lunedì prossimo, e con il contagocce ci stanno presentando le coppie protagoniste, quattro sulle sette previste, finora. Ecco chi sono e quali novità bisogna aspettarsi dal docu-reality.

Ormai manca poco, ancora poco più di una settimana e partirà ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che per molti telespettatori sta ad indicare l’inizio ufficiale dell’estate. Dopo una pausa di un anno, voluta da Mediaset che al suo posto ha preferito trasmettere Ultima Fermata, il programma dedicato alle tentazioni torna, e sui social non si fa altro che parlare del suo inizio e soprattutto delle coppie protagoniste di quest’estate, che se la dovranno vedere con tentatori e tentatrici per ben 3 settimane, rimanendo separate e potendo comunicare solo con i falò di confronto. A guidare questa undicesima stagione, torna anche quest’anno Filippo Bisciglia, ex gieffino e suo storico conduttore, mentre le riprese anche in questa occasione sono state fatte in un resort sardo. Le coppie, come da anticipazioni di TvBlog, dovrebbero essere in totale 7 e non si esclude che tra esse ci possano essere anche dei vip (o pseudo tali). Finora ce ne hanno presentate 4, vediamo di quali si tratta.

Temptation Island al via: cosa c’è da sapere sulla nuova edizione

Il prossimo 26 giugno, per la gioia di molti telespettatori e soprattutto degli utenti Twitter, partirà l’undicesima edizione di Temptation Island, il cosiddetto “viaggio nei sentimenti”, che vedrà mettersi alla prova anche in questa occasione 7 nuove coppie (salvo colpi di scena dell’ultimo minuto), 4 delle quali sono già state presentate da Canale 5 con delle clip date con il contagocce durante la programmazione giornaliera della rete.

Poche e ben note i requisiti richiesti ai partecipanti, ovvero avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avere figli assieme ne tantomeno essere sposati ed essere disposti a passare 21 giorni separati in un resort in Sardegna (le registrazioni delle puntate sono partite lo scorso 9 giugno), circondati da tentatori e tentatrici rigorosamente single. E già qui troviamo un primo colpo di scena di questa edizione: Gianluca Costantino, ex gieffino del 2022 (a dire il vero un po’ trasparente), avrebbe dovuto far parte della schiera di tentatori, ma il suo nome è stato spoilerato sui social, e quindi addio alla trasmissione estiva per lui.

Come accennato, l’anno scorso il programma non è andato in onda, con Mediaset che ne ha annunciato la cancellazione e lo ha sostituito con un’altra “creatura” della Fascino, Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura. Lo show, tuttavia, non è piaciuto affatto ai telespettatori, che a gran voce hanno richiesto il ritorno in onda del loro “guilty pleasure” preferito dell’estate. Con lungimiranza, Pier Silvio Berlusconi deve aver accolto le loro richieste, visto e considerato che Temptation Island ha sempre regalato ottimi numeri di share in un periodo piuttosto delicato come quello estivo.

Torna quindi il docu-reality, con una formula invariata da almeno dieci anni, se lasciamo da parte la prima edizione andata in onda con il titolo di Vero Amore, una sorta di esperimento nel 2005, poi ripreso con successo a partire dal 2014. Quindi via libera a pinnettu, falò di confronto, lacrime, litigi e tentazioni a tutto spiano: tutto quello che ha sempre attratto il suo pubblico affezionato. La messa in onda prevista è per ogni lunedì in prima serata su Canale 5, e prevede sei puntate totali, la prima il prossimo 26 giugno e l’ultima che sarà trasmessa il 31 luglio. A condurre e cercare di smorzare i litigi e in qualche caso confortare i protagonisti, ci sarà per la decima volta Filippo Bisciglia.

Temptation Island, chi sono le prime 4 coppie ufficiali del docu-reality

Finora abbiamo conosciuto solo 4 delle previste 7 coppie che si metteranno alla prova e allieteranno le prossime sei settimane in tv di molti di noi, e i presupposti fanno già ben sperare. A partire da Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni: è lei che ha scelto di partecipare a TI, dopo aver scoperto che il compagno si è iscritto a un sito di incontri utilizzando per errore il suo numero di telefono. La ragazza afferma di aver rinunciato a molto per lui, a causa della sua gelosia.

Alessia e Davide sono assieme da ancora più tempo: ben 11 anni. Lei (già vista come opinionista a Forum), decide di partecipare al programma poiché dopo aver avuto una storia clandestina con un uomo più grande per 2 anni ed essere scoperta dal suo fidanzato, sente di non essere riuscita a riconquistare ancora la fiducia del ragazzo. Quest’ultimo, dal canto suo, non le ha mai detto di aver saputo dell’altro per ben 1 anno e mezzo.

La terza coppia presentata è quella formata da Vittoria e Daniele: in questo caso, è lui a scrivere alla redazione per partecipare alla trasmissione, poiché nonostante siano assieme da 4 anni, e lei desideri avere un figlio da lui, le discussioni tra loro sono molto forti, e l’uomo non trova che ci siano i presupposti per poter avere un rapporto duraturo, per di più con un bimbo di mezzo.

Infine, quarta e, per ora, ultima coppia svelata, quella formata da Isabella e Manu. Anche in questo caso a scrivere è lui: i due sono assieme da 3 anni e mezzo, ma vengono da due realtà molto diverse. Lui proviene da un quartiere popolare di Milano, mentre lei vive in un appartamento nel centro storico del capoluogo lombardo. Manu vorrebbe andare a convivere con lei, ma non riesce a trovare un accordo con la sua fidanzata. Da parte sua Isabella ritiene che non sia tanto l’estrazione sociale a separarli, quanto alcuni atteggiamenti del compagno.

Sicuramente nei prossimi giorni, con delle clip ad hoc, ci verranno presentate le restanti 3 coppie, e a questo punto sapremo se come già accaduto anche gli altri anni, tra loro ce ne saranno alcune vip. In passato, a prendere parte alla trasmissione, anche Nathaly Caldonazzo, Antonella Elia e Valeria Marini.