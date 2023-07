La Russia ha annunciato la sospensione della sua partecipazione all’accordo che ha consentito l’esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero, sollevando preoccupazioni sulle forniture alimentari globali e mettendo fine a una rara svolta diplomatica dall’inizio della guerra di Mosca in Ucraina.

L’accordo, mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite nel luglio 2022, scadrà ufficialmente alle 17:00 di lunedì, causando incertezza sul futuro delle esportazioni di grano dall’Ucraina verso la Russia e su come questo potrebbe influenzare il mercato globale del grano.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato che la Russia non rinnoverà l’accordo sulla fornitura di grano ucraino, affermando che “è stato risolto“.

Mosca ha espresso da tempo la propria frustrazione per le limitazioni all’esportazione dei propri prodotti alimentari e Peskov ha citato questo come motivo per la decisione di ritirarsi dall’accordo.

Tuttavia, ha anche dichiarato che la Russia tornerà ad attuare l’accordo non appena le sue preoccupazioni saranno affrontate. Durante il fine settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’obiettivo principale dell’accordo – fornire grano ai paesi bisognosi – non è stato raggiunto, lamentando ancora una volta le difficoltà incontrate dalla Russia nell’esportazione dei propri prodotti alimentari. La decisione della Russia solleva preoccupazioni per le forniture alimentari globali e potrebbe avere un impatto sul mercato globale del grano.

La Russia si è ritirata dall’accordo sul grano del Mar Nero

L’accordo sulla fornitura di grano è stato vitale per stabilizzare i prezzi alimentari globali e portare sollievo ai Paesi in via di sviluppo, che dipendono dalle esportazioni ucraine. Nonostante le minacce precedenti di ritirarsi dall’accordo, Mosca ha deciso di farlo scadere alla fine del termine, nonostante le preoccupazioni sul futuro delle esportazioni di grano dall’Ucraina verso la Russia e sul mercato globale del grano.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che la decisione fosse correlata all’attacco dell’Ucraina al ponte che collegava la Russia continentale alla Crimea occupata lunedì. In precedenza, l’accordo era stato sull’orlo della rottura tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2022, ma il Cremlino aveva deciso, all’ epoca, di invertire la rotta a seguito della mediazione.

La Russia ha dichiarato di essere pronta a considerare la possibilità di riunirsi all’accordo sull’esportazione di grano del Mar Nero se vedesse “risultati concreti“, ma le autorità hanno precisato che finora le sue richieste non sono state soddisfatte. Il ministero degli Esteri russo ha affermato che permangono ancora ostacoli alle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti, nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite per prolungare l’accordo.

La Russia ha fatto questa dichiarazione pubblicamente dopo aver deciso di non rinnovare l’accordo sul grano, che ha bloccato le esportazioni di grano ucraino nel resto del mondo e ha contribuito a ridurre i prezzi dei prodotti alimentari di oltre il 20% a livello globale.

Il sindacato russo del grano Rusgrain ha dichiarato che i suoi membri intendono continuare a fornire grano russo ai clienti a prezzi competitivi, nonostante la decisione della Russia di non rinnovare l’accordo sull’esportazione di grano del Mar Nero.

Il sindacato ha sottolineato che la Russia è il più grande fornitore di grano sul mercato mondiale e che tutti gli obblighi contrattuali degli esportatori di grano russo saranno adempiuti. Ciò potrebbe indicare che Mosca continuerà a esportare grano nonostante la fine dell’accordo, il che potrebbe avere implicazioni sul mercato globale del grano.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin voglia la continuazione dell’accordo sull’esportazione di grano nel Mar Nero, nonostante la decisione recente della Russia di sospendere la sua partecipazione all’accordo.

Erdogan ha affermato di voler discutere dell’accordo e dell’esportazione di fertilizzanti russi con Putin durante il loro previsto incontro ad agosto. La Turchia è un importante acquirente di grano russo e l’esportazione di grano attraverso il Mar Nero è di vitale importanza per il mercato globale del grano. La dichiarazione di Erdogan suggerisce che la Turchia potrebbe essere interessata a mediare un nuovo accordo tra Russia e Ucraina per garantire la continuità delle esportazioni di grano.

La presidente della Commissione dell’Unione europea Ursula von der Leyen ha definito la decisione della Russia di sospendere l’accordo di esportazione di grano del Mar Nero una “mossa cinica” e ha sottolineato l’importanza dell’accordo per garantire la sicurezza alimentare ai Paesi poveri.

L’Unione Europea continuerà a lavorare per garantire la sicurezza alimentare, nonostante la decisione della Russia di sospendere la sua partecipazione all’accordo. La dichiarazione di von der Leyen arriva poche ore dopo che la Russia aveva dichiarato che l’Ucraina aveva attaccato il ponte di Crimea.

Boris Gryzlov, ambasciatore russo in Bielorussia, ha sostenuto che la Russia ha ufficializzato a Kiev, tramite l’ambasciata russa a Minsk, dell’interruzione della partecipazione all’accordo sul grano del Mar Nero della Russia.

Gryzlov ha riferito che è stato inviata una nota all’ambasciata Ucraina tramite canali diplomatici per confermare che l’accordo è terminato il 18 luglio. La decisione di Mosca di sospendere l’accordo solleva preoccupazioni sul futuro delle esportazioni di grano da Kiev verso Mosca e potrebbe avere implicazioni sul mercato globale. Oltre a non pervenire alle Nazioni che riescono a soddisfare soltanto così il fabbisogno alimentare della popolazione.

Il governo tedesco continua a fare appello alla Russia per estendere l’accordo sul grano del Mar Nero, nonostante la decisione della Russia di sospendere la sua partecipazione all’accordo.

Il Cremlino però ha affermato che la sua decisione sull’accordo del grano non aveva collegamenti con l’attacco al ponte di Crimea, che Mosca ha definito un attacco terroristico dell’Ucraina. Il portavoce del governo tedesco ha dichiarato che Berlino non commenta i singoli sviluppi della guerra, in risposta alle domande sulla situazione in Crimea. La fine dell’accordo sul grano potrebbe avere conseguenze serie sulla sicurezza alimentare dei paesi che dipendono dalle esportazioni ucraine. Ciò non è uno strumento che può essere utilizzabile come pedina.

Nel mentre il conflitto continua,così come i combattimenti al fronte e l’attacco effettuato al ponte della Crimea ha generato un’escalation di violenza e le dichiarazioni di colpevolezza reciproca sono emerse immediatamente.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha dichiarato che la Russia deve distruggere la massima leadership delle “formazioni terroristiche” responsabili dell’attacco al ponte di Crimea. Il Cremlino ha attribuito l’attacco ai servizi segreti ucraini, mentre l’esercito ucraino ha affermato che dietro l’attacco c’era la Russia.

Secondo i media di Kiev, invece, il servizio di sicurezza ucraino ha attaccato il ponte con droni sottomarini. La situazione è complicata e preoccupa la comunità globale.

In cosa consiste l’accordo sul grano del Mar Nero

L’accordo Black Sea Grain Initiative tra Russia e Ucraina, mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, ha permesso all’Ucraina di esportare 32,9 milioni di tonnellate di cibo, nonostante la difficile situazione causata dalla guerra nel Paese.

L’Ucraina ha subito gravi danni economici e sociali a causa della guerra, ma l’accordo Black Sea Grain Initiative ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni pragmatiche per aiutare il paese a riprendersi e a migliorare le condizioni di vita della sua popolazione.

L’accordo firmato dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e dal ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, ha creato un corridoio sicuro per l’esportazione di grano dall’Ucraina da tre porti ucraini: Odessa, Yuzhny e Chornomorsk.

Secondo l’accordo, una coalizione di personale turco, ucraino e delle Nazioni Unite ha monitorato il carico di grano sulle navi nei porti ucraini prima di navigare attraverso una rotta pianificata attraverso il Mar Nero, che è pesantemente minato dalle forze ucraine e russe.

Le navi ucraine hanno accompagnato le navi commerciali che trasportavano il grano e in modo da finire supporto per poter navigare nelle zone minate lungo la costa ed hanno fornito loro una mappa dei canali sicuri da poter utilizzare.

Le navi sono poi attraversate il Mar Nero verso lo stretto del Bosforo in Turchia, sotto stretto controllo da parte di un centro di coordinamento congiunto a Istanbul che comprendeva rappresentanti delle Nazioni Unite, Ucraina, Russia e Turchia.

Ovviamente le navi che attraversavano la zona ed entravano in territorio ucraino sono state ispezionate in modo da verificare direttamente presso il centro di coordinamento congiunto che non trasportassero armi al proprio interno.

L’accordo ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni pragmatiche e collaborare tra le nazioni per superare le difficoltà e aiutare i paesi in situazioni di crisi a riprendersi e a migliorare le condizioni di vita della loro popolazione.

Kiev e Mosca sono tra i maggiori esportatori di grano al mondo e il blocco delle esportazioni avrebbe potuto causare un aumento dei prezzi del grano e una possibile carestia in alcune parti del mondo.

L’accordo sul grano del Mar Nero mirava a scongiurare questa situazione, consentendo all’Ucraina di esportare il suo grano e altri prodotti nei mercati mondiali. In questo modo, si è evitata una possibile carestia e si è fornito cibo e altri prodotti essenziali in aree dove c’era bisogno, anche per esigenze umanitarie.

L’accordo ha dimostrato la possibilità di collaborare tra le nazioni per risolvere le crisi e aiutare i paesi in difficoltà. Inoltre, ha evidenziato l’importanza del libero scambio e della cooperazione internazionale per il benessere delle popolazioni in tutto il mondo.

L’attuale accordo Black Sea Grain Initiative ha contribuito a ridurre i prezzi del grano e ad alleviare una crisi alimentare globale. I prezzi del grano sono scesi del 17% fino ad oggi quest’anno, mentre il mais è sceso del 26%.

Il grano ucraino ha svolto un ruolo importante nell’alleviare la crisi alimentare globale, con 725.200 tonnellate spedite attraverso il corridoio utilizzato dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) come aiuto a paesi come l’Etiopia, la Somalia e lo Yemen.

Secondo l’International Rescue Committee, l’accordo sul grano è stato “un’ancora di salvezza” per i 79 paesi e 349 milioni di persone in prima linea nell’insicurezza alimentare.

È importante notare che quasi il 25% delle esportazioni di grano è stato inviato in Cina, mentre quasi il 44% è stato venduto a Paesi ad alto reddito. Ciò solleva preoccupazioni sulla distribuzione equa dei prodotti alimentari e sulla loro capacità di raggiungere le persone più bisognose.

Nonostante ciò, l’accordo Black Sea Grain Initiative continua ad essere un esempio di come la cooperazione internazionale e la solidarietà tra le nazioni possano essere utilizzate per affrontare le sfide globali e migliorare le condizioni di vita delle persone in tutto il mondo.