Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, si è accordato per dichiararsi colpevole di due reati fiscali e per stipulare un accordo di diversione pre-processuale. Tale accordo è stato scelto in quanto consentirà di evitare l’azione penale per un’accusa di possesso di arma da fuoco, che ha rappresentato il culmine di un’indagine durata anni, come attestato dai documenti del tribunale depositati martedì 20 giugno.

La questione legale del figlio del presidente Usa ha ovviamente attirato l’attenzione mediatica internazionale, così come i commenti bipartisan ovvero sia da parte di repubblicani che democratici. Biden ovviamente si stringe accanto al figlio e afferma di sostenerlo qualsiasi sarà una conseguenza di questo procedimento legale.

Il caso legale di Hunter Biden e la scelta di ammettere le sue colpe

Biden ha in previsione di ammettere di non aver pagato le tasse sul reddito guadagnato nel 2017 e nel 2018. In cambio di questa ammissione i pubblici ministeri si sono impegnati a raccomandare la libertà vigilata per Biden, il che significa che è altamente improbabile che debba scontare una pena detentiva. Per l’accusa di possesso di arma da fuoco, Biden accetterà la diversione preliminare, ovvero un programma di trattamento e sorveglianza che prevede il ritiro dell’accusa se Biden rispetta determinati termini.

Le autorità federali, guidate dal procuratore degli Stati Uniti David Weiss, hanno avviato un’indagine su Hunter Biden nel 2018, la quale è stata resa pubblica solo nel dicembre del 2020. L’obiettivo principale degli investigatori era quello di determinare se Hunter Biden avesse correttamente pagato le tasse sul suo reddito, che ammontava a milioni di dollari.

Durante l’indagine, gli investigatori hanno anche esaminato un modulo di richiesta di armi firmato da Hunter nel 2018, in cui ha dichiarato di non essere un “consumatore illegale” di droghe, nonostante poi abbia ammesso di essere stato dipendente dal crack di cocaina in quel periodo.

Tuttavia Biden jr ha affermato di collaborare con gli investigatori e di essere certo di essere assolto da qualsiasi illecito. Il presidente Usa ha anche sostenuto che suo figlio non ha fatto nulla di sbagliato, e non ci sono indicazioni che l’indagine abbia coinvolto in alcun modo altri membri della famiglia. La Casa Bianca ha inoltre sottolineato che non ci sarà alcuna interferenza politica o impropria nell’indagine.

In ogni caso, Hunter ha saldato almeno una significativa passività fiscale di quasi 2 milioni di dollari nel 2021, con l’aiuto di un avvocato con sede a Los Angeles di nome Kevin Morris.

Il presidente degli Stati Unit, e la first lady Jill Biden hanno rilasciato una dichiarazione di sostegno al figlio Hunter, dopo che questi ha accettato di dichiararsi colpevole di due reati fiscali e di aver stipulato un accordo di diversione pre-processuale.

Attraverso un portavoce della Casa Bianca Ian Sam il presidente e la first lady hanno espresso il loro amore per il figlio e il loro sostegno nel processo di ricostruzione della sua vita. La famiglia Biden ha sempre dimostrato un forte legame e un grande sostegno reciproco, e questo momento non fa eccezione.

Durante l’indagine, gli investigatori hanno esaminato i potenziali crimini di Hunter e portato diversi testimoni davanti a un gran giurì federale. L’obiettivo principale degli investigatori era quello di determinare se avesse correttamente pagato le tasse sul suo reddito, che ammontava a milioni di dollari.

Gli investigatori hanno esaminato un modulo di richiesta di armi firmato da Biden nel 2018, in cui ha dichiarato di non essere un “consumatore illegale” di droghe, nonostante poi abbia ammesso di essere stato dipendente dal crack di cocaina in quel periodo.

Anche il presidente Biden ha sostenuto che suo figlio non ha fatto nulla di sbagliato e ha ribadito il suo pieno sostegno nei confronti del figlio.

L’ex presidente Usa Trump ha commentato il patteggiamento di Hunter Biden attraverso un post su Truth Social, definendolo un “biglietto del traffico” e sostenendo che il sistema giudiziario americano sia corrotto. Trump ha spesso dichiarato che la famiglia di Biden godeva di una sorta di protezione attuata dai media soprattutto in merito alla questione legale di Hunter. Il tycoon non ha mai speso parole positive nei confronti ehm della famiglia dell’attuale presidente degli Stati Uniti che lo ha sconfitto nel 2020.

Karoline Leavitt, portavoce del super PAC pro-Trump Make America Great Again Inc., ha definito il patteggiamento di Hunter come un “affare amoroso” e ha sottolineato la necessità di un procuratore speciale è realmente indipendente per effettuare un’indagine accurata in merito alla famiglia Biden.

Il presidente del Comitato di supervisione della Camera James Comer ha criticato il patteggiamento di Hunter Biden definendolo uno “schiaffo sul polso” e ha precisato che evidenzia un “sistema di giustizia a due livelli“. Anche la rappresentante Marjorie Taylor Greene ha espresso la sua insoddisfazione, definendo il patteggiamento una trovata per far sembrare Hunter Biden come se stesse solo collaborando con il Dipartimento di Giustizia.

Nonostante l’indagine federale sia conclusa, i comitati investigativi del Congresso hanno sottolineato che intendono continuare a perseguire i rapporti d’affari di Hunter Biden in Paesi stranieri e se stava commerciando con il suo cognome.

Il procuratore generale Merrick Garland ha testimoniato ripetutamente che l’indagine su Biden è stata condotta in modo indipendente e senza interferenze politiche improprie. In una conferenza stampa tenuta il mese scorso, ha anche affermato che l’indagine di Weiss era stata condotta in conformità con le linee guida del Dipartimento di Giustizia.

In ogni caso, l’indagine su Hunter e il suo patteggiamento hanno suscitato dibattiti e polemiche a livello nazionale, evidenziando le divisioni politiche e ideologiche presenti negli Stati Uniti.

Un portavoce del procuratore generale Merrick Garland ha rifiutato di commentare il patteggiamento raggiunto con Biden quando gli è stato chiesto di commentare dai giornalisti.

Garland in Svezia, per presenziare al summit ministeriale UE/USA per la giustizia e gli affari interni.

Secondo una fonte a conoscenza della questione, la decisione di entrare in questo accordo di patteggiamento è stata interamente lasciata alla discrezione del procuratore degli Stati Uniti David Weiss. Il patteggiamento è stato raggiunto dopo un’indagine durata diversi anni, durante la quale gli investigatori hanno esaminato i potenziali crimini di Hunter Biden e portato diversi testimoni davanti a un gran giurì federale.

Hunter Biden ha confermato di essersi dichiarato colpevole delle accuse fiscali e di aver accettato di entrare in un programma di diversione preliminare per l’accusa di possesso di armi.

La dichiarazione è stata rilasciata dal suo avvocato Clark e ha confermato la notizia del patteggiamento raggiunto con il Dipartimento di Giustizia. Il figlio del presidente Usa Biden ha inoltre espresso il suo desiderio di risolvere la questione il più rapidamente possibile e di continuare a ricostruire la sua vita.

La vicenda dell’indagine su Hunter Biden e il suo patteggiamento hanno suscitato polemiche a livello nazionale, diventando un tema politico delicato, soprattutto a causa del legame con il presidente Joe Biden. Nonostante ciò la dichiarazione rilasciata dall’avvocato di Hunter Biden sembra confermare che la vicenda sia stata risolta e che Hunter Biden continui a collaborare con le autorità competenti.

Il legale del figlio di Biden ha riferito che: “So che Hunter crede che sia importante assumersi la responsabilità di questi errori che ha commesso durante un periodo di turbolenze e dipendenza nella sua vita. Non vede l’ora di continuare il suo recupero e andare avanti”.

Cosa è emerso dopo la conferma della notizia di Hunter

Hunter Biden, figlio del presidente Usa, ha accettato di dichiararsi colpevole di due reati fiscali come parte di un accordo con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Delaware. Secondo i documenti depositati martedì, Hunter riconoscerà di non aver pagato le tasse sui redditi percepiti nel 2017 e nel 2018. In cambio, i pubblici ministeri raccomanderanno la libertà vigilata, il che significa che Hunter Biden probabilmente eviterà il carcere.

L’accordo include anche un “dirottamento preliminare” per un conteggio di reato relativo al possesso illegale di un’arma da fuoco, il che significa che Hunter non dovrà ammettere la colpevolezza su tale accusa e che i pubblici ministeri ritireranno l’accusa se aderirà a determinati termini in un determinato periodo di tempo.

L’indagine su Hunter Biden ha perseguitato non solo il figlio del presidente, ma anche il presidente stesso, poiché i suoi nemici politici hanno cercato di utilizzare i rapporti d’affari all’estero di Hunter per fare accuse di corruzione contro l’intera famiglia.

Se il giudice federale accetterà l’accordo, lo sviluppo di martedì 20 giugno segnerà la conclusione di un’indagine politicamente tesa e lunga anni nella vita personale e professionale di Hunter Biden.

Il rappresentante Jamie Raskin, massimo democratico del comitato di supervisione della Camera, ha difeso il patteggiamento di Hunter Biden, affermando che riflette la continua indipendenza istituzionale del Dipartimento di Giustizia nel perseguire i crimini reali.

Raskin ha anche criticato i legislatori repubblicani che si sono scagliati contro il patteggiamento, portando avanti le loro teorie del complotto sfatate sul presidente Biden. Inoltre, ha precisato che i membri repubblicani del comitato non hanno indagato su Jared Kushner e Donald Trump, nonostante le accuse di aver ricevuto miliardi di dollari da regimi autocratici dopo aver concesso loro una serie di favori e concessioni politiche.

In ogni caso la vicenda Hunter Biden e il suo patteggiamento continuano a essere un tema politico delicato negli Stati Uniti e hanno suscitato reazioni diverse tra i legislatori repubblicani e democratici. Ma la dichiarazione di Raskin sembra sottolineare l’importanza dell’indipendenza del Dipartimento di Giustizia e della necessità di perseguire i crimini reali senza interferenze politiche.