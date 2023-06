La Russia sta affrontando una situazione delicata a seguito della ribellione del capo dei mercenari Wagner prego zin. . Lui e le sue milizie hanno deciso di attuare un ammutinamento e di marciare verso Mosca per raggiungere Il Cremlino e soprattutto confrontarsi con il ministro della Difesa shoigu il quale da mesi aveva di dispute e si trovava in disaccordo con il capo della milizia privata.

Questo evento ha scosso la diplomazia internazionale e ha gettato ombra sulla figura di Putin e su quanto riesca l’establishment militare a mantenere il controllo all’interno della nazione ora che è concentrata sul conflitto in Ucraina.

Le domande emerse sui funzionari russi Prigozhin e Surovikin

La disputa nasce quindi tra il fondatore della milizia composta da mercenari Prigozhin, che è anche chiamato lo chef di Putin dato che si occupa e gestisce l’azienda di catering che rifornisce gran parte delle istituzioni russe e in particolar modo il Cremlino, dall’altro lato invece troviamo Surovikin, che è anche noto come generale Armageddon e entrambi sono conosciuti per la loro ferocia e brutalità all’interno dei conflitti. Entrambi uomini fidati del presidente russo e in questo momento sono accusati uno di aver lanciato l’insurrezione mentre l’altro sembra ne fosse a conoscenza in anticipo. Sembra che nelle ultime ore siano scomparsi entrambi e che siano irrintracciabili.

Il capo dell’aviazione russa Surovikin e il leader del gruppo militare privato Wagner Prigozhin sono stati assenti dalla scena pubblica per diversi giorni e hanno suscitato domande sul coinvolgimento di Surovikin nell’ammutinamento di Prigozhin.

Il Cremlino ha preferito non commentare la questione, concentrando invece i propri sforzi in una campagna assertiva per riaffermare l’autorità del presidente russo Putin.

Mercoledì, stando a quanto riportato dalla CNN che cita fonti del settore della difesa, è emerso dalla versione russa del Moscow Times che Surovikin era stato arrestato in relazione all’insurrezione fallita. Tuttavia va sottolineato che la CNN non è stata in grado di confermare in modo indipendente tali affermazioni.

Il noto blogger Rybar ha notato e riferito già mercoledì che Surovikin non è stato avvistato dal sabato precedente e che la sua posizione attuale è incerta. Ha spiegato che: “C’è una versione che dice che sia sotto interrogatorio”.

Il giornalista russo Alexey Venediktov, ex direttore della stazione radio Echo of Moscow, ha confermato invece mercoledì che Surovikin non ha contattato la sua famiglia da tre giorni.

Altri commentatori russi hanno sostenuto che il generale non sia stato messo in custodia. Un ex membro del parlamento russo Sergey Markov ha affermato su Telegram che Surovikin ha partecipato a un incontro a Rostov giovedì, ma non ha spiegato come avesse ottenuto questa informazione.

Ha spiegato inoltre che: “Le voci sull’arresto di Surovikin stanno diffondendo il tema della ribellione per promuovere l’instabilità politica in Russia”.

Inoltre, il canale russo Telegram Baza ha pubblicato un breve video che afferma di essere un’intervista con la figlia di Surovikin, in cui la ragazza afferma di essere in contatto con suo padre e di insistere sul fatto che non è stato arrestato.

Surovikin è stato al centro di intense speculazioni in merito al suo coinvolgimento nell’ammutinamento dopo che il New York Times ha riferito mercoledì che il generale “aveva conoscenza in anticipo dei piani di Yevgeny Prigozhin di ribellarsi alla leadership militare russa”. Il giornale ha citato funzionari statunitensi che a loro volta si basavano sui rapporti dell’intelligence statunitense.

Il generale ha pubblicato un video venerdì, proprio all’inizio della ribellione, in cui chiedeva a Prigozhin di fermare immediatamente il tentativo di insurrezione e si schierava con Putin. Ma il video ha sollevato più domande che risposte sulla posizione e lo stato d’animo di Surovikin dato che appariva con la barba lunga e la voce incerta, come se stesse leggendo da un copione.

La situazione riguardante l’ammutinamento di breve durata di Prigozhin continua a suscitare dubbi e domande. Il generale russo Surovikin è stato al centro di intense speculazioni riguardanti il suo coinvolgimento nella ribellione, in seguito a un rapporto del New York Times che ha affermato che Surovikin sapeva già in precedenza dell’ammutinamento piani di Prigozhin di ribellarsi alla leadership militare russa.

Ma il portavoce del Cremlino Peskov ha rifiutato di commentare la vicenda, affermando che ci saranno molte speculazioni e voci sui recenti eventi.

Le posizioni emerse dalle autorità internazionali

Secondo un funzionario dell’intelligence europea che ha parlato con la CNN, ci sono indicazioni che alti funzionari della sicurezza russa fossero a conoscenza dei piani di Prigozhin e potrebbero non averli segnalati, scegliendo invece di osservare come si sarebbero svolti gli eventi. Il funzionario ha anche suggerito che potrebbero esserci stati alti funzionari russi che hanno aiutato il piano di Prigozhin a riuscire.

Mercoledì, il Wall Street Journal ha riferito che funzionari occidentali ritengono che Prigozhin abbia pianificato di catturare il ministro della Difesa Shoigu e il massimo generale dell’esercito Valery Gerasimov. Non è chiaro se avesse soltanto la volontà di farlo o se avesse un piano per concretizzarlo. La situazione continua a suscitare attenzione e speculazioni riguardo alle motivazioni e ai piani di Prigozhin e del suo gruppo militare privato Wagner.

In questo momento entrambi i funzionari russi sono oggetto di dubbi e domande soprattutto in merito alla loro collocazione. Per i consigli ha rilasciato una dichiarazione a lunedì dove ha spiegato che la sua marcia su Mosca non era un colpo di Stato ma una protesta. Per quanto riguarda invece Surovikin è apparso l’ultima volta in video venerdìm

La CNN ha contattato il Cremlino e il Ministero della Difesa russo per un commento sulla posizione attuale di Surovikin, ma entrambi hanno rifiutato di commentare. Il portavoce del Cremlino Peskov ha evitato di rispondere alla domanda se Putin continuasse a fidarsi di Surovikin, affermando che Putin è il comandante in capo supremo e lavora con il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore, e che per quanto riguarda le divisioni strutturali all’interno del ministero, è necessario contattare il Ministero della Difesa.

La mancanza di commenti ufficiali sulla posizione di Surovikin continua a suscitare speculazioni e domande sulla sua situazione attuale e sul suo coinvolgimento nell’ammutinamento di Prigozhin.

La mancanza di commenti ufficiali sulla posizione di Surovikin continua a suscitare speculazioni e domande sulla sua situazione attuale e sul suo coinvolgimento nell'ammutinamento di Prigozhin.

Secondo funzionari e analisti occidentali, c’è un consenso generale sul fatto che in tutti i suoi 23 anni al potere, il presidente russo Vladimir Putin non sia mai sembrato più debole. L’ammutinamento di breve durata di Yevgeny Prigozhin e del suo gruppo militare privato Wagner ha evidenziato la perdita di controllo di Putin sulla situazione in Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato mercoledì che Putin è stato “assolutamente” indebolito dall’ammutinamento e ha affermato che Putin stava “chiaramente perdendo la guerra”.

L’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri ha dichiarato che la ribellione di Wagner ha dimostrato che Putin “non era l’unico padrone in città” e “ha perso il monopolio della forza”. La situazione in Russia continua a essere un argomento di grande interesse ed è oggetto di attenta osservazione da parte degli osservatori internazionali.

Giovedì, durante una conferenza stampa a Bruxelles, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri Josep Borrell ha avvertito che la comunità globale deve essere “molto consapevole delle conseguenze” dell’ammutinamento di breve durata di Yevgeny Prigozhin e ha sottolineato che “un Putin più debole è un pericolo maggiore“. Questo commento suggerisce che la comunità internazionale potrebbe aver preso atto dell’instabilità in Russia e della possibile minaccia che potrebbe rappresentare per la stabilità globale.

Nel frattempo Putin sta cercando di ripulire la sua immagine . Ha partecipato a un numero insolitamente alto di riunioni negli ultimi giorni ed è stato persino visto salutare membri del pubblico, un’attività insolita per il presidente russo che negli ultimi tre anni è rimasto in isolamento.

Mercoledì si è recato per una visita ufficiale in Daghestan, dove ha incontrato funzionari e sostenitori locali per le strade della città di Derbent. Giovedì ha partecipato, ancora una volta di persona, a un evento aziendale a Mosca. Questa attività suggerisce che Putin stia cercando di riaffermare il suo controllo sulla situazione in Russia e di migliorare la sua immagine pubblica.