Cosa accadrà quando Ratzinger morirà: dal funerale alla sepoltura

Si parla molto delle condizioni di salute precarie di Benedetto XVI ma cosa accadrà quando Ratzinger morirà?

Non esistono precedenti e quindi vediamo nel dettaglio cosa accadrà fra funerali e sepoltura.

Cosa accadrà alla morte di Ratzinger

Si parla molto della malattia del Papa Emerito, Benedetto XVI, dopo che Bergoglio l’ha ricordato oggi al termine della sua udienza, chiedendo ai fedeli e ai tantissimi spettatori di pregare per lui.

Sembra infatti che la salute di Ratzinger non sia in buone condizioni e alla sua infezione facciale che gli rende molto difficile esprimersi, si aggiunge il correre dell’età.

Anche se non sembra di buon auspicio parlarne, molti si chiedono cosa succederà dopo il decesso del 265esimo Papa della Chiesa Cattolica poiché non esiste un precedente simile, quindi è una situazione inedita in cui le procedure vanno definite.

L’ipotesi è quella di di esequie solenni presiedute da Francesco, suo grande amico che si reca spesso in visita da lui. Benedetto XVI ha già indicato l’ex tomba appartenuta a Giovanni Paolo II prima della canonizzazione.

Non ci sono molte certezze in merito a cosa accadrà, di sicuro le procedure saranno inventate ex novo perché è il primo caso nella storia moderna in cui un Papa si dimette e decide di vivere accanto al suo successore.

La storica rinuncia di Benedetto XVI nel febbraio del 2013 è stata poi seguita da una vita di preghiera nel Monastero Mater Ecclesiae. Dopo la rinuncia lasciò in realtà per un breve periodo il Vaticano volando a Castel Gandolfo per rispettare l’organizzazione del Conclave per il nuovo Papa, senza influenzare nemmeno indirettamente con la sua presenza l’evento.

Dopo l’elezione di Francesco prese possesso della dimora sulla sommità del monte Vaticano, vicino alla riproduzione della Grotta di Lourdes. Assistito dal fido segretario Georg Gaenswein, e dalle suore laiche, le memores domini, Ratzinger ha sempre seguito le vicende della Chiesa ma quando non ci sarà più cosa accadrà nelle immediate ore dopo?

I funerali

Che tipo di funerale verrebbe riservato al Papa Emerito, analogo a quello di un Pontefice in carica o più raccolto? Dove verrebbe seppellito? Sono tutte domande che rimbalzano in queste ore in Vaticano senza trovare una risposta univoca.

Il Monastero dove risiede attualmente è una realtà autonoma rispetto al resto del Vaticano, comunque si ipotizzano funerali solenni che saranno presieduti da Francesco. La costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis” stabilisce che quando muore un Papa in carica, i cardinali debbano stabilire il giorno, l’orario e le modalità in cui la salma sarà portata alla Basilica Vaticana, per poi essere esposta ai fedeli che verranno a porgere l’ultimo saluto.

Le esequie dovranno avere luogo per 9 giorni consecutivi, mentre la tumulazione avverrà intorno al sesto giorno dalla morte.

La situazione sarebbe ovviamente ben diversa per il Papa Emerito, che però dopo la rinuncia all’incarico non è tornato ad essere un semplice cardinale, quindi se non ci saranno le medesime procedure appena descritte, si dovrà lavorare a una bozza e forse questa già è in cantiere.

Probabilmente ci sarà una celebrazione solenne, preceduta e accompagnata dall’omaggio dei fedeli e delle autorità religiose e non solo.

Quel che è certo in mezzo a tanti punti di domande, è che gli anni da Papa Emerito meritano un momento solenne di pubblico commiato.

Quanto al passo successivo, sebbene Ratzinger abbia espresso al volontà di essere sepolto nella sua Baviera, sembra che la sua destinazione sia quella del Vaticano, luogo di sepoltura dei pontefici da sempre.

Per questo motivo, come confermato dal suo biografo ufficiale, Peter Seewald, ha deciso per la tomba nelle grotte vaticane appartenuta a Giovanni Paolo II, prima che i resti venissero trasferiti in una cappella di San Pietro dopo la canonizzazione.

Benedetto XVI ha inoltre già scritto un testamento spirituale, lasciando disposizioni che venga pubblicato dopo la morte.