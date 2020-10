In Italia si sono registrati altri 4.619 casi di Coronavirus (ieri erano stati 5.456) su 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati quasi 105mila). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 morti, portando così il totale delle persone decedute dall’inizio della pandemia a 36.205. I guariti sono stati, invece, 891. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è stata la Lombardia con 696 casi.

Diminuisce il numero di tamponi

Diminuisce considerevolmente il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 104.658, oggi ne sono stati registrati invece soltanto 85.442, con un calo di 19.216 unità. Grazie al sospetto diagnostico sono stati fino a oggi individuati 272.960 positivi mentre a seguito alle attività di screening ne sono stati individuati 86.608.

Cresce di 302 unità (4.821 in totale) il numero dei ricoverati negli ospedali italiani con sintomi da Coronavirus, mentre sono 32 in più rispetto a ieri i pazienti nelle terapie intensive (452 in tutto). Si trovano in isolamento domiciliare 77.491 persone, 3.355 in più nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono 82.764 gli attualmente positivi (+3.689).

Coronavirus, Lombardia regione con maggiore numero di casi

In Lombardia si registrano 696 nuovi positivi al Coronavirus a fronte di 13.934 tamponi effettuati: la percentuale si assesta al 4,9% degli esaminati. Un dato in sensibile miglioramento rispetto a ieri, ma che resta percentualmente significativo. Nelle ultime 24 ore si sono anche registrati 30 nuovi ricoveri in reparti ordinari e due nuovi ricoveri in terapia intensiva: in Regione sono quindi ora 50 le persone in intensiva. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, in Campania 662 casi

La seconda Regione per numero di contagi è la Campania dove si registrano 662 casi a fronte di 7.405 tamponi eseguiti. In Regione non ci sono stati nuovi decessi. Il report dei posti letto su base regionale informa che in terapia intensiva, dei complessivi 110 posti ne sono occupati 65 mentre nella degenza sono 684 quelli occupati e 820 i posti letto in totale. Subito dopo Lombardia e Campania seguono Toscana (+466), Piemonte (+454), Lazio (+395) e Veneto (+328). Nessuna Regione invece registra zero nuovi contagiati.