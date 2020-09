Coronavirus in Campania: è allarme arancione

Con i 195 nuovi positivi registrati nella giornata di ieri, arriva a 4.307 il numero degli attualmente positivi in Campania, ovvero dei contagiati dal Coronavirus che risultano ancora infetti.

Continua a leggere

Continua a leggere

Nell’ultima giornata di analisi sono stati elaborati 8.473 tamponi. Con la nuova ondata di contagi sale anche il numero dei ricoverati: negli ospedali e nelle strutture Covid campane risultano 302 persone ricoverate con sintomi e 21 in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare fiduciario sono 3.984.

Livello di allarme arancione

Sul crescente numero dei contagi in Campania è intervenuto Francesco Vaia, Direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma: “La situazione non è grave – riferisce in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino – ma nemmeno va presa sottogamba: siamo a un livello di allarme arancione“.

Continua a leggere

Continua a leggere

Spiega ancora Vaia: “Quello che sta avvenendo in questi giorni era prevedibile con le riaperture, la libertà di movimento. Quello che è importante è la ricerca dei positivi asintomatici che sono sempre pazienti e possono inconsapevolmente trasmettere il virus ai genitori o ai nonni, con un sviluppo della malattia che può, in certi casi, portare alla morte. Questo virus è pericoloso proprio perché è debole con i forti e forte con i deboli, cioè le persone che hanno già patologie. È determinante per convivere con il Covid-19 che si realizzino delle bolle negative, sugli aerei e a scuola, dove si entra solo con la negatività al virus, che però possa essere accertata facilmente e in tempo brevissimo“.

Coronavirus: le parole di Vincenzo De Luca

Le ultime previsioni tracciate dal Direttore regionale dell’Oms per Europa, Hans Kluge preoccupano il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “L’Oms ha detto che tra ottobre e novembre si aspetta un’ondata pericolosissima di contagi da Coronavirus a livello mondiale. Il nostro obiettivo è quello di aumentare ulteriormente i posti di terapia intensiva disponibili“, le sue parole.

Continua a leggere

E ancora: “Nei mesi scorsi abbiamo realizzato, in 20 giorni, 120 posti di terapia intensiva in preparazione di una nuova emergenza, augurandoci ovviamente che non arrivi mai“. Continua De Luca: “In queste ore non sto facendo la campagna elettorale ma sto lavorando per garantire sicurezza alle nostre famiglie. Avremo ancora più posti in terapia intensiva disponibili“.

Continua a leggere

Resta il problema dei centri Covid di Salerno e Caserta, in parte realizzati ma non ancora completati e quindi non operativi. Entro il 24 ottobre, giornata in cui riapriranno le scuole in Campania, si prevede il completamento dei test sierologici ai 140mila dipendenti del personale scolastico.

Continua a leggere

“Devo chiedere rigore di comportamenti, senso di responsabilità, indossare la mascherina durante la movida e lo dico soprattutto ai ragazzi. Avremo una situazione pericolosa con l’apertura dell’anno scolastico ed i ragazzi delle quinte, di ritorno dalle vacanze e che fanno la movida, cominceranno a vivere di nuovo in famiglia. Bisogna fare attenzione ed essere attentissimi per governare questo problema in sicurezza“. Sottolinea De Luca sulla riapertura delle scuole.

Continua a leggere