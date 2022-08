Cornate d’Adda: 22enne muore dopo un tuffo in mare

La calura estiva non risparmia nessuno. Un giovane di 22 anni, tuffatosi in mare per rinfrescarsi un po’, non è più riemerso.

Il 24 agosto a Cornate d’Adda, in provincia della Brianza e di Monza, si è verificata la tragedia che ha visto morire un giovane. La vittima è stata un ragazzo di 22 anni di origini peruviane residente a Bergamo.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle ricostruzioni, il tutto si sarebbe verificato intorno alle 17.30 del 23 agosto. Il ragazzo all’improvviso si è tuffato nel mare e non è più riemerso dall’acqua.

Dato che aveva attirato l’attenzione di alcuni passanti, immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Dopo un po’ di tempo sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, l’ambulanza e anche la compagnia dei carabinieri di Vimercate.

Il 22enne è stato tratto in salvo e tirato fuori dall’acqua. In seguito è stato trasportato all’ospedale, dove il personale sanitario si è messo in moto per attuare le manovre di rianimazione.

Dopo vari tentativi, il ragazzo è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Bergamo. Nonostante gli interventi tempesti, le sue condizioni risultavano essere molto gravi già dall’inizio, in quanto si trovava in arresto cardiocircolatorio.

Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvataggio attuati dal personale sanitario, nel corso delle 24 ore successive il giovane di 22 anni è venuto a mancare.

In continuo aumento il numero delle vittime estive

Negli ultimi periodi sono state tante le vittime delle acque. Il caldo afoso di questa stagione sta mettendo davvero molte persone con le spalle al muro.

I problemi aumentano ancor di più a causa della pericolosità delle acque. Oggi non è più possibile rinfrescarsi semplicemente, dato che nel tentativo di apportare un po’ di benefici al proprio fisico, si finisce in situazioni ancora più tragiche.

Quest’estate si stanno verificando tantissimi eventi che hanno non fanno altro che aumentare il numero delle persone che hanno perso la vita tra le acque di mari e laghi.

Basti pensare come le condizioni climatiche siano state le principali cause partendo dal caldo insopportabile, fino ad arrivare alle raffiche di vento che hanno causato grandissimi danni non solo all’agricoltura ma anche alle persone stesse.