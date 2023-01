Coppa Italia, Buffon torna a San Siro in Inter-Parma: che prodezza al 90′

All’età di 44 anni Buffon fa il suo storico ritorno a San Siro contro l’Inter, in Coppa Italia col suo Parma: prodezza al 90′.

Buffon torna a San Siro, non proprio tra gli applausi, ma scalda il cuore degli appassionati non solo con la sua incredibile presenza alla Scala del calcio 27 anni dopo il suo esordio, ma con una vera prodezza al 90′ minuto e con un’impresa sfiorata. Tra 18 giorni compirà 45 anni. L’ultima cartolina di Gigi Buffon al Meazza.

Ritorno a San Siro da fuoriclasse

Il prossimo 28 gennaio compirà 45 anni Gigi Buffon, che è tornato stasera a San Siro contro l’Inter con il suo Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia ben 27 anni dopo il suo esordio al Meazza. Era il 22 dicembre 1996 quando all’età di 17 anni un giovanissimo Buffon solcava il prato della Scala del calcio contro il Milan del secondo Sacchi (battuto 1-0 con gol di Stanic), sempre con la maglia del Parma, con in panchina Carlo Ancelotti. Una vita calcistica, e non solo, fa.

Si può anche non amarlo – come parecchi tifosi nerazzurri questa sera presenti allo stadio che gli hanno regalato qualche fischio “amichevole” in ricordo delle vecchie battaglie Juve-Inter. Ma è pur vero che i fischi di paura ammettono la forza dell’avversario, e in modo ancora più perverso una sorta di rispetto.

Rimane il fatto che la prestazione di Buffon questa è stata leggendaria, non solo per essere sceso in campo, ancora, ma in particolare per una parata effettuata al 90′ minuto. Una sassata di Edin Dzeko da 11 metri praticamente un rigore in movimenti come si suol dire; Buffon scende a terra come un gatto, e para esattamente come ai vecchi tempi; una parata alla Buffon appunto.

Buffon, l’ultima cartolina da San Siro

Tra 18 giorni ha 45 ANNI al 90esimo così GIGI BUFFON È INFINITO ❤️

pic.twitter.com/8yHNLlUNzn — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) January 10, 2023

Il pubblico interista del resto, che ha poi al termine dei supplementari potuto esultare, ha quasi visto il Parma superare i detentori della Coppa in carica. Andati sotto in nerazzurri al 31′ del primo tempo, hanno raggiunto il Parma solo all’88’ è arrivato, quando è arrivato il pareggio di Lautaro Martinez su sfortunata deviazione del difensore parmense. E ancora al secondo tempo supplementare il gol di Acerbi che ha poi regalato la qualificazione all’Inter ai quarti di finale.

Anche questa sera, sconfitta a parte, è stata scritta in qualche modo un’altra pagina di storia da una delle leggende del nostro calcio. E chissà se a qualche tifoso juventino sarà venuta la pelle d’oca nel vedere l’ex numero 1 bianconero scendere a terra come un ragazzino e parare in quel modo contro l’Inter, a San Siro, scenario per anni di agguerritissimi derby d’Italia (ma anche di delusioni come Italia-Svezia del 2017).

Ma il 10 gennaio 2023, a 18 giorni dal suo 45esimo compleanno, un immenso Gigi Buffon è riuscito a regalare al grande palcoscenico del Meazza un’ultima cartolina, alla sua maniera, tra sorrisi amari e anche qualche fischio.