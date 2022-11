Contributo anti caro energia: chi può beneficiare del bonus 3.000 euro

Una misura il cui scopo è quello di contrastare le numerose difficoltà che si stanno vivendo a causa dell’inflazione.

All’interno del decreto aiuti quater è stata aumentata la soglia per quanto riguarda l’esenzione fiscale dei Fringe Benefit dedicati alle aziende. Un’agevolazione che potrà essere sfruttata soltanto entro la fine di questo 2022.

L’aumento del Fringe Benefit aziendale

È stata quindi aumentata la soglia dell’esenzione fiscale per quanto riguarda i Fringe Benefit aziendali, il cui scopo è quello di fare in modo che i dipendenti possano sentire un peso minore provocato dall’inflazione.

Infatti, dalla soglia di 600 euro si è arrivati a raggiungere l’asticella di 3000 euro. Un limite che però può essere sfruttato soltanto nel 2022 e che ha come scopo quello di aumentare gli stipendi dei lavoratori tramite il rimborso delle bollette domestiche.

Un bonus dipendenti dal valore di 3000 euro che può essere dato soltanto dalle aziende che lavorano nel settore privato.

Infatti, da questo bonus sono escluse le pubbliche amministrazioni. Un premio che può essere sfruttato soltanto dai lavoratori dipendenti.

In poche parole, non si va a pagare nessuna imposta sul contributo poiché non è un qualcosa che viene considerato come reddito imponibile. Tale azzeramento si riferisce anche alle aziende.

Quali sono le utenze coperte

Un beneficio che verrà sfruttato da molti poiché numerose sono le utenze che possono essere coperte tramite questo bonus.

Infatti, questo riguarda sia gli immobili ad uso abitativo da parte di un dipendente, oppure dei sui familiari o del suo coniuge, a patto che ne sostengano le spese, un luogo che possa fare da residenza o a domicilio.

Nell’agevolazione fanno parte anche le spese delle bollette ad uso domestico condominiale. Un bonus che può essere utilizzato anche in caso di affitto nel momento in cui le utenze vengono intestate al proprietario o che all’interno del contratto di affitto c’è scritto, nero su bianco, che il locatario deve impegnarsi nel loro pagamento.

Come ottenere i Fringe benefit

Per fare in modo di ottenere tale bonus non sarà necessario effettuare nessuna domanda. Infatti l’impresa privata potrà scegliere autonomamente se offrirlo o meno ai suoi dipendenti.

In base a quanto afferma Confindustria, sarà circa il 17% dei lavoratori che potrà utilizzare il bonus di 3.000 euro.

In poche parole, si tratta di una percentuale molto bassa se si pensa a quanti sono gli italiani che attualmente si trovano ad affrontare numerose difficoltà a causa dell’inflazione.

Inoltre, l’associazione ha avanzato anche un’altra critica ossia che tale misura “sposta la palla nel campo delle imprese” e che quindi ci saranno alcune aziende capaci di erogarli tranquillamente, mentre altre riusciranno a farlo soltanto in parte.

Poiché non ci sono indicazioni economiche, Confindustria ha addirittura ipotizzato che alcune attività non saranno nemmeno in grado di erogarlo proprio perché le materie prime e il caro bollette è aumentato a dismisura.

Ed è per questo motivo che sarà molto complicato riuscire a trovare degli spazi di bilancio e di finanza così da permettere ai lavoratori di ottenere tale beneficio.