Continuano le ricerche di Kataleya Alvarez, la bambina di 5 anni scomparsa sabato pomeriggio a Firenze. La bambina viveva con la sua famiglia all’interno di un ex albergo occupato.

Attualmente gli inquirenti non si precludono nessuna possibilità come causa della scomparsa. A partire dall’allontanamento volontario, fino al rapimento.

Secondo la madre, la piccola Kataleya non si sarebbe mai allontanata spontaneamente e si tratterebbe dunque di un rapimento.

Continuano le ricerche della bambina di 5 anni scomparsa a Firenze

Sabato pomeriggio è scomparsa da un ex albergo occupato, sito a Firenze in via Maragliano, Kateleya Alvarez, una bambina di 5 anni.

La piccola viveva all’interno dell’albergo con la madre, il fratello e altri familiari. Improvvisamente sono scomparse le sue tracce.

Immediatamente sono iniziate le ricerche della piccola. I carabinieri lasciano aperte tutte le ipotesi, anche se per ora non sembra vi siano tracce che possano far pensare a un rapimento.

Infatti, gli inquirenti hanno anche affermato che stanno controllando minuziosamente le immagini delle telecamere che circondano l’ex albergo, ma per ora non è stato identificato nulla di sospetto.

Intanto la madre è convinta che l’abbiamo rapita. Infatti, la donna al Tg1 ha affermato:

“E’ impossibile che lei si persa da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi può essere”.

Intanto le ricerche sono proseguite per tutta la notte e hanno visto impiegati gli agenti dei carabinieri e anche i volontari della Protezione Civile.

Le ricerche si sono estese fino al fiume Mugnone. I carabinieri hanno, inoltre, messo in campo i cani molecolari e quelli in grado di fiutare le tracce ematiche.

Mentre, la strada antistante l’ex albergo è perennemente sorvegliata. Durante questa notte, moltissime persone di nazionalità peruviana, si sono recate dalla madre della piccola con l’intento di mostrarle solidarietà. Rimanendo, inoltre, in strada, in attesa di qualche notizia.

La scomparsa della piccola Kataleya

L’ultima volta che è stata avvistata la piccola Kataleya è stato sabato pomeriggio all’interno del cortile dell’ex albergo in cui viveva. La bambina stava giocando da sola quando improvvisamente si sono completamente perse le sue tracce.

Quando la mamma è tornata da lavoro non l’ha trovata e neanche il fratello sapeva dove potesse essere finita.

Da quel momento sono iniziate le ricerche. Le telecamere dinanzi all’ex albergo hanno mostrato la bambina che usciva per poi rientrare poco dopo. Da allora più nulla.

La piccola è alta 1 metro e 15, ha i capelli castani e al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, dei pantaloni viola e delle scarpe nere.