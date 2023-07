Continuano gli scioperi: oggi si fermano rider e Canadair Ugl

Non sono ancora terminati gli scioperi nel nostro Paese. Dopo che ieri, hanno incrociato i ferrovieri mettendo in ginocchio il trasporto pubblico, oggi altre categorie hanno deciso di scioperare.

Sono i rider di Uber Eats e coloro che lavorano sui Canadair che sono in protesta. Vediamo quali possono essere i disagi ai quali si va incontro.

Scioperi in corso: ecco chi incrocia le braccia oggi

Gli scioperi continuano, quanto anche le agitazioni di piazza. Dopo che ieri i ferrovieri hanno incrociato le braccia per più di 10 ore, oggi sono i rider e gli operatori dei Canadair a scendere in piazza. In 10 città hanno annunciato che protesteranno, in particolare dopo la decisione di Uber Eats di mandare a casa tremila lavoratori senza alcun tipo di ammortizzatore sociale, in quanto loro sono impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.

Non solo i rider, anche gli operatori dei Canadair iscritti all’Ugl Trasporto aereo sono in sciopero. Scioperi che non si fermano solo alla giornata di ieri e oggi. Anche sabato 15 luglio in aeroporto ci saranno dei disagi, in particolare su alcune linee, quali la MaltaAir-Ryanair e la Vueling. La protesta è stata confermata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Per la giornata di domani, infatti, è prevista l’astensione dal lavoro anche dei lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, sia del comparto aereo, sia di quello aeroportuale, ma anche dei dipendenti addetti delle aziende di trasporto aereo. Uno sciopero previsto dalle ore 10 alle ore 18.

Aeroporti, rider e Canadair oggi e domani in sciopero

I rider incrociano le braccia sulla base della decisione portata avanti da Uber Eats di mandare a casa 3000 lavoratori senza ammortizzatori sociali, in quanto considerati impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva. Uno sciopero di 8 ore, dalle ore 12 alle ore 20, anche dei piloti dei Canadair.

Ad esprimere il suo pensiero sugli scioperi è il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che è già intervenuto per dimezzare le ore di sciopero del trasporto ferroviario: “Si sta lavorando anche su questo e già la settimana prossima è convocato un tavolo tra azienda e lavoratori. Conto sul buon senso anche su quello, per gli italiani per i tanti turisti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi” – ha affermato.

Per quel che riguarda lo sciopero di domani, 15 luglio, degli operati aeroportuali, Ita Airways ha cancellato 133 tra voli nazionali e internazionali, anche se ha attivato un piano straordinario “per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata”.